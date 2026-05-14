Нагар на сковороді часто важко відмити навіть дорогими засобами. Через це багато хто нерідко використовує старі домашні методи очищення. Один із таких способів – нагрівання господарського мила на сковороді. УНІАН розповідає, як це працює.

Навіщо нагрівати господарське мило?

Під час нагрівання мило разом із водою перетворюється на густий мильний розчин, який допомагає розм’якшити шар нагару. Після цього бруд значно легше знімається губкою або щіткою.

Як правильно очистити сковороду?

Для цього способу господарське мило спочатку слід натерти на дрібній тертці так, щоб воно покрило дно сковороди. Цю роботу краще виконувати в рукавичках.

Потім залийте мило водою (рідина просто повинна покрити мило). Після цього поставте каструлю на середній вогонь. І прожарюйте сковорідку до тих пір, поки мило з водою не перетворяться на однорідну масу. Це може зайняти приблизно до 10 хвилин.

Поки сковорода прожарюється, візьміть губку, вмочіть її обережно в утворений мильний розчин і нанесіть його на бортик. Коли сковорода прожариться, трохи почекайте і ретельно помийте її мильним розчином.