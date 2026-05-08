Для слабкої розсади не рекомендують звичайну вертикальну посадку

Навесні багато городників стикаються з проблемою витягнутої розсади помідорів. Через нестачу світла або надто високу температуру рослини стають тонкими, слабкими та нестійкими. Проте навіть таку розсаду можна зміцнити, якщо правильно висадити її у відкритий ґрунт. Як це зробити, пише «Корисне ТV».

Як правильно висаджувати витягнуті томати

Для слабкої розсади не рекомендують звичайну вертикальну посадку. Значно ефективніше висаджувати томати під нахилом приблизно 45 градусів. Для цього роблять похилу лунку, у яку поміщають частину стебла разом із нижнім листям.

Такий спосіб стимулює формування додаткового коріння вздовж заглибленої частини стебла. Завдяки цьому рослина швидше зміцнюється та краще засвоює вологу й поживні речовини.

Чому не варто сильно заглиблювати коріння

Основна коренева система томатів повинна залишатися у верхньому шарі ґрунту, який краще прогрівається сонцем. Якщо висадити рослину надто глибоко в холодну землю, ріст може тимчасово сповільнитися.

Особливо це важливо навесні, коли температура ґрунту ще нестабільна.

Які добрива додати під час посадки

Під час пересадки томатів у лунку варто додати органічні добрива або деревну золу. Вона містить калій, фосфор і кальцій, які допомагають формувати сильну кореневу систему та полегшують адаптацію рослини після пересадки.

Таке підживлення також позитивно впливає на майбутнє плодоношення томатів.

Чим полити розсаду для швидкого укорінення

Щоб прискорити розвиток коріння, городники радять використовувати стимулятори росту. Для цього в 10 літрах теплої води розчиняють одну чайну ложку препарату для укорінення.

Після посадки під кожен кущ виливають приблизно літр такого розчину. Через кілька днів рослини починають активно зміцнюватися: стебла товстішають, а листя стає більшим і насиченішим.

Коли висаджувати помідори у відкритий ґрунт

Томати рекомендують висаджувати лише після стабільного потепління. Нічна температура має триматися не нижче 10 градусів тепла, оскільки холод негативно впливає на розвиток кореневої системи.

Перед висадкою розсаду бажано загартувати. Для цього рослини протягом кількох днів поступово виносять на свіже повітря, щоб вони звикли до сонця та вітру.

Які натуральні добрива корисні для помідорів

Одним із популярних натуральних підживлень є яєчна шкаралупа. Вона містить кальцій, який зміцнює рослини та допомагає запобігти гнилі плодів.

Подрібнену шкаралупу змішують із ґрунтом навколо кущів. Таке добриво також покращує структуру землі та частково знижує її кислотність.