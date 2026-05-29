Чимало власників присадибних ділянок давно використовують звичайний картон не лише для пакування, а й для догляду за городом. На перший погляд, такий спосіб може здатися дивним, однак він допомагає розв’язати одразу кілька поширених проблем. Картон сприяє збереженню вологи, стримує ріст небажаної рослинності та поступово покращує стан ґрунту. Як його правильно використати, пише Woman life.

Чому картон корисний для грядок

Після укладання на поверхню або неглибокого загортання в землю картон створює захисний шар. Він обмежує доступ сонячного світла до насіння бур’янів, тому їх стає значно менше. Водночас матеріал не перешкоджає проникненню води та повітря, що важливо для розвитку кореневої системи культурних рослин.

Крім того, картон поступово розмокає й розкладається, перетворюючись на органічну речовину. Завдяки цьому земля стає більш пухкою та сприятливою для діяльності корисних ґрунтових організмів.

Як картон допомагає утримувати вологу

У спекотну погоду ґрунт швидко втрачає воду через випаровування. Картонний шар значно уповільнює цей процес, тому волога довше залишається біля коренів рослин.

Це особливо корисно для культур, які потребують регулярного зволоження. Завдяки такому прийому можна скоротити кількість поливів і водночас підтримувати стабільні умови для росту рослин.

Поліпшення структури ґрунту

Під час розкладання картон стає додатковим джерелом органіки. З часом земля набуває більш пухкої структури, краще пропускає повітря та легше накопичує вологу.

Також створюються сприятливі умови для дощових черв’яків, які природним способом розпушують ґрунт і підвищують його родючість. Саме тому прихильники природного землеробства часто використовують цей метод на своїх ділянках.

Як правильно застосовувати картон

Для городу підходить лише звичайний нефарбований картон без ламінованого покриття. Перед використанням необхідно зняти скотч, етикетки та інші елементи, що не розкладаються.

Листи укладають із невеликим перекриттям, щоб не залишати щілин для бур’янів. Після цього картон добре зволожують і засипають шаром ґрунту, компосту або мульчі.

Для яких культур цей спосіб особливо корисний

Після перегнивання картону земля стає більш придатною для вирощування багатьох овочевих культур. Добре реагують на такий спосіб підготовки грядок томати, огірки, кабачки, гарбузи та солодкий перець.

На таких ділянках рослини отримують більше вологи та поживних речовин, що позитивно впливає на їхній розвиток і врожайність.

Яких помилок варто уникати

Найчастіше проблеми виникають через використання глянцевого або ламінованого картону. Такі матеріали повільно розкладаються і можуть містити небажані домішки.

Також не варто укладати надто тонкий шар або залишати між листами великі проміжки. Ще одна поширена помилка – недостатнє зволоження картону перед засипанням.

Екологічна перевага методу

Використання картону дозволяє дати друге життя пакувальним матеріалам та скоротити кількість відходів. Водночас потреба в гербіцидах зменшується, а ґрунт поступово покращує свої властивості природним шляхом.

Саме тому цей простий прийом дедалі частіше застосовують ті, хто прагне вирощувати овочі з мінімальним втручанням хімічних засобів і дбати про здоров’я своєї ділянки.