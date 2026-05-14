Висока вологість у ванній кімнаті створює ідеальні умови для появи цвілі. Саме тому багато людей постійно борються з чорними плямами на стінах, швах плитки та стелі. Однак експерти стверджують, що допомогти у цій ситуації можуть звичайні кімнатні рослини. Про них більше пише Express.

Фахівці зазначають, що деякі рослини здатні поглинати зайву вологу, очищувати повітря від токсинів і навіть зменшувати ризик утворення цвілі у приміщенні.

Яка рослина найкраще підходить для ванної

Однією з найефективніших рослин для ванної кімнати вважається хлорофітум, який ще називають «рослиною-павуком».

Ця невибаглива рослина добре переносить:

високу вологість;

перепади температур;

слабке освітлення;

тепле повітря після душу.

Окрім цього, хлорофітум відомий своєю здатністю очищувати повітря від шкідливих речовин та забруднювачів.

Які ще рослини можна поставити у ванній

Експерти радять звернути увагу й на інші кімнатні рослини, які добре ростуть у вологому середовищі:

папороть;

бамбук;

спатифілум;

алое вера;

англійський плющ.

Ці рослини допомагають підтримувати здоровий мікроклімат у приміщенні та роблять повітря чистішим.

Як правильно обрати рослину для ванної кімнати

Під час вибору рослини важливо враховувати:

рівень освітлення;

розмір приміщення;

вологість;

температуру повітря.

Для невеликих ванних кімнат краще підходять компактні рослини у маленьких горщиках. Якщо природного світла мало, варто обирати тіньовитривалі види, наприклад папороті або хлорофітум.

Чому рослини допомагають боротися з цвіллю

Кімнатні рослини здатні частково поглинати зайву вологу з повітря та покращувати вентиляцію приміщення. Це допомагає створити менш сприятливі умови для розвитку грибка та цвілі.

Втім, спеціалісти наголошують: рослини не замінять повноцінного провітрювання. Тому ванну кімнату також потрібно регулярно сушити, провітрювати та очищати від конденсату.