Цвіль у ванній зникне: які кімнатні рослини з цим можуть допомогти
Висока вологість у ванній кімнаті створює ідеальні умови для появи цвілі. Саме тому багато людей постійно борються з чорними плямами на стінах, швах плитки та стелі. Однак експерти стверджують, що допомогти у цій ситуації можуть звичайні кімнатні рослини. Про них більше пише Express.
Фахівці зазначають, що деякі рослини здатні поглинати зайву вологу, очищувати повітря від токсинів і навіть зменшувати ризик утворення цвілі у приміщенні.
Яка рослина найкраще підходить для ванної
Однією з найефективніших рослин для ванної кімнати вважається хлорофітум, який ще називають «рослиною-павуком».
Ця невибаглива рослина добре переносить:
- високу вологість;
- перепади температур;
- слабке освітлення;
- тепле повітря після душу.
Окрім цього, хлорофітум відомий своєю здатністю очищувати повітря від шкідливих речовин та забруднювачів.
Які ще рослини можна поставити у ванній
Експерти радять звернути увагу й на інші кімнатні рослини, які добре ростуть у вологому середовищі:
- папороть;
- бамбук;
- спатифілум;
- алое вера;
- англійський плющ.
Ці рослини допомагають підтримувати здоровий мікроклімат у приміщенні та роблять повітря чистішим.
Як правильно обрати рослину для ванної кімнати
Під час вибору рослини важливо враховувати:
- рівень освітлення;
- розмір приміщення;
- вологість;
- температуру повітря.
Для невеликих ванних кімнат краще підходять компактні рослини у маленьких горщиках. Якщо природного світла мало, варто обирати тіньовитривалі види, наприклад папороті або хлорофітум.
Чому рослини допомагають боротися з цвіллю
Кімнатні рослини здатні частково поглинати зайву вологу з повітря та покращувати вентиляцію приміщення. Це допомагає створити менш сприятливі умови для розвитку грибка та цвілі.
Втім, спеціалісти наголошують: рослини не замінять повноцінного провітрювання. Тому ванну кімнату також потрібно регулярно сушити, провітрювати та очищати від конденсату.