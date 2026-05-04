Цвіль на силіконовому герметику у ванній – поширена проблема, яка псує вигляд поверхонь і може швидко поширюватися. Звичайне миття часто не дає результату, адже грибок може проникнути глибше у матеріал. Проте, якщо діяти оперативно, цвіль можна прибрати за допомогою дбайливих та ефективних методів. Martha Stewart розповідає, як прибрати цвіль із силіконового герметика.

Як прибрати цвіль із силіконового герметика?

Перш ніж почати роботу, важливо подбати про безпеку як свою, так і приміщення. Завжди працюйте у добре провітрюваному приміщенні та носіть рукавички й маску, оскільки як спори цвілі, так і засоби для чищення можуть становити загрозу для здоров’я, якщо ви не забезпечите належний захист.

Відкрийте вікна, увімкніть витяжні вентилятори та підготуйте необхідні засоби перед початком роботи, щоб уникнути перехресного забруднення під час прибирання.

На думку експертів, простіші засоби не тільки безпечніші, але й часто ефективніші. «Уникайте агресивних хімікатів. Відбілювач та аміак можуть пошкодити як герметик, так і навколишні поверхні, тому, по можливості, використовуйте більш м’які та безпечні засоби», – розповідає Енджі Хікс, співзасновниця Angi.

Обирайте натуральні засоби для чищення та дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

«Якщо герметик ще цілий, а цвіль не проникла глибоко, ретельне очищення безпечними засобами, такими як оцет або перекис водню, має допомогти», – зазначила вона.

Як прибрати цвіль: