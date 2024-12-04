Втрата квітів орхідеями є лише сигналом про початок їхнього природного періоду спокою

Орхідея – популярна кімнатна рослина, яку люблять отримувати в подарунок. І хоча їх не так вже й складно утримувати, у них також є унікальні вимоги до догляду, які можуть збити з пантелику навіть досвідчених садівників. Нousedigest пише, якої найпоширенішої помилки слід уникати при вирощуванні орхідеї.

Орхідеї можуть вʼянути та скидати квіти, що може здатися ознакою їхньої загибелі, але це не так. Часто власники орхідей помилково вважають це проявом поганого здоровʼя рослини.

Втрата квітів орхідеями є лише сигналом про початок їхнього природного періоду спокою. Цей період є важливою частиною життєвого циклу орхідеї, який дозволяє їй накопичувати енергію для наступного цвітіння. Тож, якщо ваша орхідея скидає квіти, не хвилюйтеся – це лише період відпочинку. Замість того, щоб викинути її, чи посилити полив або підживлення, краще допоможіть їй підготуватися до наступного сезону цвітіння.

Період спокою – це чудовий час для пересадження орхідеї у більший горщик та внесення спеціальних добрив для забезпечення необхідними поживними речовинами.

Навіть під час спокою орхідеї потребують яскравого, але розсіяного світла та регулярного поливу, без зміни частоти. З належною турботою та терпінням, орхідея віддячить вам, розквітнувши ще пишніше, ніж до цього.