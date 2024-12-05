Листові салати, такі як латук і рукола, ефективно ростуть навіть взимку

Попри холодну пору, підготовка до нового сезону садівництва починається вже зараз. У грудні важливо приділити увагу догляду за ґрунтом, його збагаченню та вибору культур, які краще висівати саме зараз для раннього розвитку. Правильно обрані дні сприятимуть активному проростанню, забезпечать здоровий ріст і допоможуть уникнути ризиків, пов’язаних із недостатнім освітленням чи живленням рослин у зимовий період. Що посіяти у теплиці у грудні, пише «РБК-Україна».

Салати

Листові салати, такі як латук і рукола, ефективно ростуть навіть взимку. Вони добре переносять холод і починають давати урожай через 30-40 днів. Салатам необхідний регулярний полив, щоб листя було м'яким і соковитим. Оптимальна температура для їх вирощування становить від +8 до +12°C.

Щоб уникнути захворювань, слід запобігати безпосередньому контакту листя з землею. Додаткове освітлення може покращити якість та смак урожаю. Салати можна сіяти декілька разів протягом зими, щоб мати стабільний запас свіжої зелені.

Редис

Редис – це один з найпопулярніших овочів для зимового вирощування, оскільки він швидко росте. Вже через 20-25 днів після посіву можна зібрати перші коренеплоди. Він ефективно росте при температурі від +10 до +15°C і не вимагає багато світла. Для найкращих результатів вибирайте швидкозрілі сорти, стійкі до короткого світлового дня.

Для редису важливий регулярний полив та рихлий ґрунт. Також необхідно забезпечити вентиляцію теплиці, щоб запобігти зайвій вологості. Посадка в різний час допоможе забезпечити послідовний збір врожаю.

Крес-салат

Крес-салат – це одна з найшвидше ростучих культур, ідеально підходить для вирощування взимку. Вже через 10-15 днів після посіву можна збирати свіжі листя. Для нього необхідна помірна температура близько +10-15°C та регулярний полив для підтримки соковитості.

Ця рослина не вимоглива до світла, тому її можна вирощувати навіть у тінистих місцях теплиці. Важливо уникати перезволоження ґрунту для крес-салату, щоб не допустити його загнивання. Посіви можна робити кілька разів на місяць для забезпечення постійного врожаю.

Шпинат

Шпинат відмінно росте при низькій температурі та слабкому освітленні. Його можна посіяти у грудні і через 4-5 тижнів зібрати перший урожай ніжних листків. Оптимальна температура для шпинату становить +5-8°C, тож для теплиці не потрібен інтенсивний обігрів.

Шпинат потребує вологи, тому необхідно забезпечити регулярний полив, щоб уникнути пересихання ґрунту. Листя шпинату є джерелом заліза та вітамінів, що робить його цінним продуктом у зимовому меню. Додаткове освітлення може сприяти швидшому росту та покращенню якості листя. Урожай шпинату можна збирати поетапно, зрізаючи зрілі листки.

Селера

Селера відмінно пристосовується до зимових умов і росте повільно, проте її тендітне листя можна збирати вже через 30-40 днів. Для її культивування необхідно утримувати температуру в межах +12-18°C та забезпечувати достатнє світло. Селера потребує систематичного поливу, але не витримує застою води у грунті.

Листова селера володіє сильним ароматом і стане відмінним доповненням до зимових блюд. Важливо використовувати пухкий та добре дренований грунт для її посадки. Цю рослину можна вирощувати як у теплиці, так і на підвіконні. Регулярне додавання органічних добрив сприятиме її кращому зростанню.

Огірки

Деякі швидкозрілі сорти огірків можуть бути вирощені в теплиці навіть взимку. Вони вимагають температури від +22 до +25°C та достатнього освітлення для активного зростання.

Для посіву краще застосовувати рихлий субстрат з додаванням торфу чи компосту. Перші паростки з'являються вже через 5-7 днів після сівби, а перші плоди можна збирати через 40-50 днів.

Необхідно забезпечити регулярний полив рослин теплою водою та підтримувати високу вологість повітря. Огірки позитивно відгукуються на внесення мінеральних добрив. Для отримання тривалого врожаю рекомендується висаджувати рослини серіями з інтервалом у 2-3 тижні.