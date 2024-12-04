Чим підживити озимі часник та цибулю, поки немає снігу: три види добрив
Є кілька варіантів, чим підживити озимий часник, щоб він дав хороший урожай
Щоб забезпечити гарний урожай озимого часнику та цибулі, критично важливо здійснити їх правильне та своєчасне підживлення. У цьому можуть допомогти як органічні, так і мінеральні добрива. УНІАН пише про найкращі методи підживки.
Чим підживити озимий часник і цибулю після посадки
- Суперфосфат. Це добриво допоможе розвинути рослинам сильну кореневу систему, яка переживе морози. Використовувати його потрібно зовсім небагато, близько 30-40 г на квадратний метр землі.
- Калійні добрива не тільки допоможуть пережити морози. Це ще чудовий варіант, чим підживити часник, щоб він був великий. Вся річ у тім, що такі добрива сприяють розвитку великих цибулин. Наприклад, можете використовувати сульфат калію: внесіть його в ґрунт із розрахунку 15-20 г на квадратний метр.
- Азотні добрива – ще один варіант, чим можна підживити цибулю і часник. Але робити це потрібно дуже обережно, оскільки є ризик надмірного росту зелені та зниження рівня морозостійкості цибулин. Краще віддавайте перевагу комплексним мінеральним добривам.
Це лише деякі з способів підживлення зимового часнику восени. Ви також можете застосувати натуральні стимулятори росту, наприклад, додавши до лунок лушпиння цибулі чи алое.
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