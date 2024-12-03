Переваги такої посадки очевидні, коли йдеться про посів дрібнонасіннєвих культур

Якщо ви вважаєте, що робота в саду та городі закінчується до весни, то це не так. Можна сіяти насіння навіть у замерзлу землю, щоб зібрати урожай на кілька місяців раніше, ніж зазвичай. Як і коли це правильно зробити, пишуть «Добрі новини».

Посів насіння на замерзлому ґрунті взимку може спростити вашу роботу більше, ніж весняний посів. Сійте трохи більше насіння, оскільки процес буде тривалішим. Оберіть правильне місце для посадки: виберіть ділянку, де вода не застоюється, адже надлишок вологи може зіпсувати насіння. Розташуйте грядки на сонячній стороні, щоб забезпечити паросткам достатньо світла.

Перед посівом перекопайте та удобріть ґрунт. Додайте органічні добрива, розкидаючи відро компосту або перегною на кожен квадратний метр. Оптимальний час для такого посіву – лютий, а в холодніших регіонах – березень.

Переваги такої посадки очевидні, коли йдеться про посів дрібнонасіннєвих культур. Після посіву по снігу вони при таненні поступово заглиблюються в ґрунт і так само поступово, а головне швидше сходять. Насамперед це стосується квітів. Так можна посіяти петунії, левовий зів та лобелію, тютюн запашний та бегонію.

Цей метод підходить навіть для гранульованого насіння, хоча воно вимагає більш ретельного контролю за вологістю ґрунту. Для більшості культур з дрібним насінням не потрібно висаджувати насіння в землю. Досить розсипати потрібну кількість насіння на обраній ділянці та чекати на перші сходи.