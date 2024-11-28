Якщо на вулиці вже зима, міняти склад або якось впливати на процес не вийде

Компост – одне з найкращих добрив для грядок, і він ще й зручний, оскільки можна створити компостну яму прямо на ділянці та перетворювати деякі види садового сміття на добриво. Важливо знати, як доглядати за компостною ямою взимку, адже холод може сповільнити або навіть зупинити процес компостування. Ukr.Media пише, що робити взимку, щоб підтримувати його.

Якщо розглядати холодну пору року, то термін перегнивання може збільшитися в кілька разів. Тому варто розібратися, як можна зберегти тепло в компостній купі.

Правильний склад

Про правильний склад слід подумати заздалегідь. Якщо на вулиці вже зима, міняти склад або якось впливати на процес не вийде.

Є кілька правил:

На дно ями необхідно вистилати дрібні гілки або тріски. Цей шар буде виконувати роль своєрідного дренажу і захисту від промерзання ґрунту. Коли компостна яма наповниться на 50 сантиметрів, її потрібно присипати землею. Шар ґрунту повинен становити від 5 до 10 сантиметрів. Після створення прошарку можна продовжити наповнення. Важливо досягти різноманітності в складі купи. Чим більше різних рослинних відходів буде знаходитися в компості, тим краще.

У компостну яму досвідчені дачники намагаються додавати:

трохи листя;

траву без насіння, яке може проростати;

тирсу;

сіно.

При виборі матеріалів для компосту важливо уважно стежити за їх якістю. Матеріали, заражені грибковими інфекціями, не можна додавати. Особливо це стосується листя.

Правильне заглиблення

Багато дачників не замислюються над поглибленням компостної купи. Здається, що достатньо зробити ящик і протягом сезону наповнювати його рослинними відходами. Це добре працює в теплу пору року, але що робити взимку. За сильних морозів ґрунт замерзає, і процеси розкладання в компостній ямі сповільнюються.

Важливо врахувати, що під землею температура залишається позитивною. Тому фахівці радять робити поглиблення не менше ніж на 80 сантиметрів, і чим більше площа, тим краще. Це ефективний метод, який може захистити вашу компостну яму в холодну пору року.

Поставити огорожу

Досвідчені садівники радять встановлювати деревʼяні огорожі навколо периметра. Для кришки можна використовувати фанеру, шиферні листи тощо. При виготовленні огорож з деревини, матеріал слід обробити антисептиком, щоб запобігти його гниттю під час використання.

Додати торф

Чистим торфом підживлювати посадки вирішується небагато хто. Також варто зазначити, що для частини культур торф зовсім не підходить. Його можна закласти на саме дно восени, прискорюючи цим процес перегнивання компосту.

Прикрити соломою

Звичайну солому можна назвати відмінним рішенням для того, щоб прикрити компостну яму. Можна згадати кілька основних характеристик соломи.

виділяє тепло;

зберігає вологість;

насичує компост необхідними мікроелементами.

Використовуючи солому, слід продумати вентиляцію. Щільно закривати компостну яму неприпустимо, адже процеси всередині можуть зупинитися.