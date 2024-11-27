Кропива стимулює зростання і розвиток рослини, корнеутворення, додатковий захист від шкідників

Природа пропонує численні приховані можливості, які можуть бути використані для зміцнення впливу на інші рослини. Одним із таких прикладів є біостимулятор росту, який часто знаходиться поблизу, а садівники про це навіть не здогадуються. Які 6 рослин можуть бути стимуляторами росту для інших, пише «Агро сіті».

Як приготувати рослинні стимулятори росту

Як правило рослини, які підходять для виготовлення стимуляторів росту, виробляють найбільшу кількість фітогормонів на стадії активного зростання і розвитку. До них відносять:

картопля;

алое-вера;

лушпиння цибулі;

кропива;

верба;

гриби.

Картопляний сік

Допомагає проростати насінню, зважаючи на велику кількість корисних компонентів у складі. Щоб приготувати розчин, вам знадобляться:

бульби (3-4 маленькі бульби вистачає для виготовлення 1 стакану соку);

часниковий прес чи соковижималка.

Кількість бульб визначайте виходячи з обсягу насіння, яке плануєте замочувати. Картоплини попередньо заморозьте. Розморожені коренеплоди наріжте шматочками і відіжміть сік будь-яким зручним способом.

Залиште насіння в отриманому розчині на 6-7 або 12 (для томатів) годин. Після цього насіння можна висаджувати на розсаду або у грунт (в залежності від обраної технології). Сік для повторного використання не підходить, для нової партії насіння виготовляйте свіже віджимання.

Алое-вера

Засіб для замочування насіннєвого матеріалу, цибулин, зерна, живців, хороший укорінювач.

2-3 листки дорослого алое (від 3х років);

літрова банка;

вода.

Зріжте листя алое з нижньої частини рослин. Чим алое старше, тим більш корисним вийде розчин. Вимите листя залиште на кілька годин в холодильнику. Після цього подрібніть його до кашоподібного стану і розведіть в літровій банці в пропорції: склянка води на 1 столову ложку кашки.

Отриманий розчин залиште в темному прохолодному місці на 4-5 днів. Після цього розведіть його 4 літрами кип’яченої води і ретельно перемішайте. Такий стимулятор виходить максимально економним і великим за обсягом.

Лушпиння цибулі

Збагачує розсаду і насіння мікроелементами, посилює імунітет рослини до хвороб і вірусів. Вам знадобляться:

дві жменьки лушпиння цибулі;

1 столова ложка золи;

вода.

Залийте лушпиння літром окропу. Туди додайте одну ложку золи і ретельно перемішайте отриману суміш.

Залиште ємність настоюватися протягом 2-3 днів. Щоб лушпиння і залишки золи не заважали, процідіть стимулятор і розведіть з водою 1 до 3.

Кропива

Стимулює зростання і розвиток рослини, корнеутворення, додатковий захист від шкідників.

7-10 паростків кропиви;

10 грамм дріжджів;

вода;

валеріана чи зола (за бажанням).

Зірвіть кілька здорових, без пошкоджень рослин кропиви і залиште їх під прямими сонячними променями для підсушування. Бажано збирати кропиву до моменту утворення насіння – так якість стимулятора вийде найкращою.

Підсушену рослину подрібніть і залийте теплою водою (близько 1 літра на 7-10 подрібнених паростків). Отриману суміш потрібно укутати і залишити в теплому приміщенні на період до двох тижнів для бродіння.

Щоб прискорити процес – використовуйте дріжджі. Валеріану або золу (жменьку) можете додати для позбавлення від неприємного запаху.

Отриману настойку необхідно процідити і розвести з водою в пропорції 1 до 10. Поливати рослини необхідно під корінь з паузами в 7 днів.

Верба

Призначається для проростання насіння і живців, посилення кореневої системи.

вербові пагони;

вода.

Зріжте кілька молодих пагонів верби і поставте їх у ємність з водою.

Залиште їх поки не пустять паростки, і вода не набуде коричневого відтінку. Далі досить тільки вийняти гілки і розчин готовий. Ви можете поміщати черешки або насіння прямо в нього або поливати рослини, якщо використовуєте стимулятор як укорінювач.

Витягнуті пагони можна знову опустити в чисту воду для повторного приготування засобу. Якщо при наступних використаннях розчин буде занадто густим – розведіть його водою наполовину.

Гриби

Призначення: обробка насіння, зміцнення розсади, полив під корінь.

100 грамм сушених грибів чи 200 грамм грибної настоянки;

вода.

Цей стимулятор можна готувати з сушених грибів або ж з чайного гриба. У першому випадку гриби слід залити літром окропу. Після досить лише дати охолонути і процідити.

Чайний гриб – не такий поширений компонент, але, якщо у вас є можливість використовувати його, тоді розведіть 200 грам настрою водою (близько 1,5 літрів) і залиште хоча б на півгодини. Розчин готовий.