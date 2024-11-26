Цей метод є ефективним як для профілактики, так і для боротьби з небезпечним захворюванням

У будинку досвідченого городника завжди знайдеться кілька пачок соди, адже цей порошок може стати в нагоді. Сода ефективний засіб для захисту рослин від поширених захворювань. Як вона працює і в яких порціях замішувати розчин, пише Рrostoway.

Проти борошнистої роси

Використання содового розчину є ефективним методом як для профілактики, так і для боротьби з небезпечним захворюванням. Візьміть відро води і розчиніть у ньому чотири ложки соди, додайте трохи рідкого мила, і розчин буде готовий до використання відразу.

Фітофтора та сіра гнилизна

Сода може бути ефективним засобом для боротьби з двома поширеними хворобами. Фітофтороз часто вражає помідори, тоді як виноград може страждати від сірої гнилі.

Для приготування розчину слід розмішати три ложки соди у 10 літрах води з додаванням невеликої кількості господарського мила. Потім необхідно ретельно обробити розчином кожен листок рослини. Через 14 днів після посадки слід провести перше обприскування. Далі обприскування потрібно повторювати щотижня.