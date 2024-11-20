Саджанці, висаджені в листопаді, почнуть активно рости вже навесні

Останній місяць осені – це не лише час для висаджування озимих культур, а й чудова нагода посадити плодові дерева та ягідні чагарники. Такі саджанці плодоносять більше і швидше, ніж їхні «весняні» побратими. Тож варто поспішити, адже до завершення посадкового сезону залишилось лише кілька тижнів, пише УНІАН.

Які плодові дерева садити в листопаді

Листопад ідеально підходить для трьох зимостійких культур: калини, горобини та глоду. Садити їх рекомендується в період між закінченням листопаду і настанням стійких заморозків. У саджанця має бути в запасі не менше 3 тижнів, щоб укоренитися. Вдалий час для посадки – з середини листопада до початку грудня.

Щоб уникнути зараження, калину та горобину не варто садити поруч. Однак правила посадки для цих дерев однакові:

виберіть ділянку на сонці або півтіні;

викопайте ями глибиною 50 см на відстані 2,5-3 м одна від одної;

удобріть лунки сумішшю верхнього шару ґрунту з перегноєм і торфом;

ретельно полийте і залиште ями на тиждень;

поставте саджанці в лунку і випряміть коріння;

засипте ями землею і замульчуйте пристовбурні кола торфом, перегноєм або тирсою.

Саджанці, висаджені в листопаді, почнуть активно рости вже навесні.

Що з декоративних культур можна посадити в листопаді

Крім плодових дерев, у листопаді можна висаджувати й декоративні культури. Серед найпопулярніших – клен, верба, каштан, береза, дуб, будь-які хвойні дерева та туя. Усі ці дерева добре переносять заморозки і встигнуть вкоренитися до морозів.