Не всі дерева та кущі підходять для осінньої посадки, адже деякі можуть не пережити зиму

Осінь – сприятливий час для посадки багатьох рослин, однак не всі дерева та кущі зможуть пережити зиму після осінньої посадки. Деякі види не встигають добре вкоренитися до морозів, що може призвести до їх загибелі. Які рослини краще залишити для посадки навесні, розповідає Pixel.

Теплолюбні дерева: персик, абрикос та мигдаль

Ці дерева дуже чутливі до холоду і потребують теплого, сухого клімату. Осіння посадка для них – не найкращий варіант, оскільки коренева система не встигає розвинутися перед морозами. Крім того, через раннє цвітіння навесні їхні квіти можуть постраждати від заморозків. Найкраще садити ці дерева навесні, коли ґрунт прогріється і зникне загроза нічних холодів.

Кісточкові дерева: вишня, черешня та слива

Ці дерева також не рекомендуються для осінньої посадки через їх слабку кореневу систему, яка погано адаптується до пересадки. Якщо висадити їх восени, існує високий ризик того, що вони не приживуться.

Оскільки ці дерева зазвичай цвітуть рано, їхні бутони можуть пошкодити весняні заморозки. Тому оптимальний час для посадки – весна, коли дерева вступають у фазу активної вегетації та легше адаптуються до нових умов.

Декоративні кущі: гліцинія, барбарис та каштан

Декоративні кущі, такі як гліцинія та барбарис, також не слід садити восени. Вони потребують часу для вкорінення, а тепла і вологого клімату восени може бути недостатньо для їх адаптації. Якщо висадити ці рослини восени, вони можуть не встигнути зміцнити кореневу систему й не пережити зиму. Також їхнє раннє цвітіння може постраждати від весняних похолодань. Найкращий період для посадки таких кущів – весна, коли вони перебувають у фазі активного росту.

Не всі дерева та кущі підходять для осінньої посадки, адже деякі можуть не пережити зиму через слабку адаптацію або раннє цвітіння. Щоб ваші рослини вкоренилися і порадували вас своєю красою та плодами, краще садити їх навесні, коли вони готові до активного росту.