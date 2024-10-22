Багато садівників вважають, що найкращою покривною сировиною є агроволокно

Молоді яблуні та інші плодові дерева потребують захисту від морозів. Якщо не вкрити саджанці, то вони можуть відморозити плодоносні бруньки або зовсім загинути. Утеплення також допоможе захистити сад від гризунів, які в ньому зимують. Кondrat пише, як укрити яблуню на зиму для безпечної зимівлі.

Коли укривати дерева

Оптимальних термінів насправді немає. Все залежить від клімату, що переважає в регіоні вирощування, від віку та сорту яблунь, від погодних умов та багато іншого. Досвідчені садівники рекомендують розпочинати процес утеплення тільки після того, як на вулиці встановиться середньодобова температура, що дорівнює +9 °C і нижче:

якщо провести процедуру дуже рано, це може призвести до збільшення тривалості вегетаційного періоду. Крім цього, занадто рано закриті для зими саджанці можуть раптово почати стрімко рости восени, а це може призвести до того, що дерева просто не встигнуть підготуватися до наступу зимових холодів і померзнуть, як би ви їх не вкривали;

якщо ви утеплили яблуні надто пізно (особливо це стосується саджанців та молодих дерев), то ви ризикуєте втратити дерева. У них пошкодиться кора і надалі вони не зможуть нормально рости, розвиватися та давати добрий урожай;

у південних регіонах України найкраще проводити утеплення на початку листопада. У цей час навіть найпізніші сорти яблунь вже починають потихеньку переходити в стан спокою, рух соків у їхніх тканинах сповільнюється. Але надто сильно загортати стволи в покривний матеріал не варто;

якщо зима видалася м’якою, то яблуневим посадкам знадобиться не так захист від морозів, як від атаки гризунів (зокрема, мишей). Оскільки більшість яблуневих насаджень локалізується в середній смузі України, укривати посадки слід у період з кінця вересня до середини жовтня. У цих регіонах середньодобова температура може опуститися нижче за відмітку +10 градусів набагато раніше, ніж на Півдні, так що і всі процедури утеплення потрібно проводити завчасно.

Чим закрити яблуні на зиму

Важливо не тільки підібрати правильний матеріал, а й обробити його різними антисептичними складами. Відповідні варіанти матеріалів для укриття:

різна ганчір’я;

газетні листи;

мішковина;

старі панчохи;

пластикові мішки, що залишилися від запасів цукру і т.д.

Перед застосуванням старих мішків або використаних панчох потрібно провести чистку. Їх можна випрати або вимочити у відповідному засобі для чищення. Якщо покривний матеріал не рекомендується мочити, обов’язково потрібно обробити його розчином мідного купоросу або будь-яким іншим фунгіцидним препаратом. Це допоможе знищити всі патогенні мікроорганізми, що причаїлися в шарах матеріалу.



Якщо яблуні вирощуються в дуже холодних районах, перед настиланням укривної сировини потрібно буде закрити поверхневий шар торфом або соломою. Це допоможе запобігти промерзанню стовбура дерева.

Молоді посадки можна утеплити стеблами кукурудзи, хвойними гілками, очеретяними стеблами або тією ж соломою.

Якщо ви хочете використовувати тільки натуральні матеріали як утеплювачі для яблуневих посадок, то обов’язково проводьте їх обробку не тільки фунгіцидними складами, але й додатковими захисними засобами проти гризунів та інших шкідників.

Багато садівників вважають, що найкращою покривною сировиною є агроволокно. Воно, по-перше, пропускає повітряні маси, а по-друге, зберігає тепло. Його не потрібно обробляти якимись додатковими захисними чи знезаражуючими засобами перед настиланням. Але якщо раніше зазначалося інфікуванням дерева, то все ж таки додаткова обробка відповідним препаратом не завадить. Загородку потрібно формувати за допомогою сітки з металу чи пластику.

Для утеплення дерев не рекомендується використовувати поліетиленову плівку та пакети – вони не пропускають повітря, тому дерево під ними не розвивається та може згоріти. Також під час покривних робіт знадобиться сітка від гризунів – пластикова чи металева.