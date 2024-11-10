Якщо ви ще не встигли підживити свої кущі, в листопаді не пізно це зробити

Смородина – витривала ягода, стійка до будь-яких погодних умов. І якщо правильно доглядати за цією рослиною, ягоди можуть бути розміром з вишню. Головне – забезпечити правильну підготовку до зими, пише Ukr.Media.

Спершу важливо запамʼятати: не слід мульчувати смородину соломою чи іншою органікою. Вони не встигнуть розкластися до весни, заблокують доступ азоту, що може призвести до голодування коренів. Крім того, у соломі активно розвиваються грибки та шкідливі мікроорганізми. Найкраще використовувати перегній, який буде захищати кореневу систему від холоду, а навесні – стане першим добривом.

Осінній полив – важливий етап у догляді за смородиною. Без достатньої кількості води рослина не зможе добре пережити зиму і правильно розвиватися, а молоді пагони можуть відмерзнути. Коли листочки вже опали, а температура наближається до нуля, але заморозків ще не було, то пора проводити вологозарядний полив. У першій половині листопада – найбільш вдалий час.

Якщо ви ще не встигли підживити свої кущі, в листопаді не пізно це зробити. Смородина потребує калію, який сприяє формуванню бруньок, підвищує морозостійкість рослини та покращує врожай. Використання сульфату калію допоможе ягідкам стати більшими і смачнішими.