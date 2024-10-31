Восени смородина потребує догляду

Восени, коли смородина перестала плодоносити, більшість садівників забуває про догляд за кущами. Однак якщо не нехтувати цим, то можна підготувати рясний врожай у наступному сезоні. Для цього можна скористатися порадами садівників про підживлення смородини за допомогою попелу, тирси й картопляного лушпиння.

Способи з картопляним лушпинням

Серед народних способів підживлення смородини популярним є використання картопляного лушпиння, яке здатне підвищити врожайність і сприяти повноцінному розвитку, розповідає сайт «Добрі новини». З картопляного лушпиння можна приготувати компост. Для цього потрібно висушити шкірки картоплі, подрібнити й удобрити землю під час перекопування.

Щоб виготовити настій, слід заморозити два кілограми лушпиння, потім розморозити при кімнатній температурі, залити десятьма літрами гарячої води. Згодом настій слід поставити в тепле місце й залишити на добу. Після цього процідити настій. Якщо ж ви хочете використати висушене лушпиння, то слід використати приблизно 1 кг шкірок на відро води. Подальший процес приготування буде таким самим. Літр настою радять використовувати для кореневої підгодівлі одного куща.

Як використовувати попіл

Також простим та доступним органічним добривом для смородини є попіл, передає Ukr.media. Цей спосіб допомагає боротися зі шкідниками та хворобами. Рекомендують вносити 200 г попелу на 1 м².

Коли ефективна тирса

В останніх числах жовтня або ж на початку листопада рекомендують замульчувати ґрунт навколо кущів. Це дозволить смородині легше пережити заморозки. Для цього варто використовувати тирсу. Її слід укласти шаром в 10 сантиметрів на теплий ґрунт. Якщо ж земля вже промерзла, то ефекту від мульчування не буде. Тому важливо замульчувати кущі, коли земля добре прогріта.