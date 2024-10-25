Вибирайте овочі з найміцніших і найбільш розвинених кущів

Якщо цьогоріч ваші баклажани дуже добре вродили, а такого ж насіння для пасадки у наступному році більше немає, то ви можете зібрати його зі своїх плодів. Як заготовити насіння на наступний сезон, пише ProstoWay.

Заготовляємо насіння

Вибирайте овочі з найміцніших і найбільш розвинених кущів, зокрема плоди, що ростуть у нижній частині.

Для дозрівання стиглі овочі слід залишити при кімнатній температурі. Цей процес може тривати місяць або навіть довше. Не хвилюйтеся, якщо за цей час овочі зав’януть чи скривляться, або навіть змінять колір – головне, щоб насіння повністю дозріло, оскільки від цього залежить його схожість.

Коли овочі будуть готові, розріжте їх уздовж і ложкою вийміть насіння, яке має бути темним і твердим.

Насіння слід покласти в миску з холодною водою. Визрілі насіння опустяться на дно, тоді як порожні та непридатні для посадки, разом із залишками м’якоті, спливуть на поверхню.

Після цього процідіть насіння через сито, промийте їх у холодній воді та викладіть на тканинну серветку для просушування у теплому приміщенні з доброю вентиляцією. Сушіння зазвичай займає від 5 до 7 днів.

Після цього насіння залишиться скласти в паперовий конверт або мішечок з тканини. Зберігати їх потрібно в приміщенні при температурі повітря 10-18 градусів та рівні вологості не вище 60%.