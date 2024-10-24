Потрібно правильно підготувати коренеплоди та обрати метод відповідно до наявних можливостей та умов

Зберегти буряк свіжим до весни – це завдання, яке потребує ретельної підготовки, а також правильного вибору методів та умов. Якщо дотримуватися певних правил, буряк може зберігатися у відмінному стані протягом кількох місяців та навіть всієї зими, не втрачаючи своїх корисних властивостей та смакових якостей. Потрібно лише правильно підготувати коренеплоди та обрати метод відповідно до наявних можливостей та умов. Про це пише ProstoWay.

Очищаємо. Акуратно видаляємо прилиплий ґрунт. Забруднення знімають руками в садових рукавичках або за допомогою ганчірки. Використання ножа чи лопатки може легко пошкодити овочі, тому краще їх уникати. Також слід уникати ударів коренеплодів об тверді поверхні.

Обриваємо корінці. Видаляємо всі тонкі бічні корінці, а головний корінь скорочуємо до довжини 6-7 сантиметрів. У випадку, коли головний корінь надто товстий, його можна обрізати за допомогою ножиць.

Прибираємо бадилля. Зберіть бурякове листя в пучок і обріжте на висоті півсантиметра. Не ріжте бадилля занадто коротко, щоб не пошкодити сам коренеплід.

Просушуємо. Для сушіння буряків їх можна викласти на підстилку під відкритим небом, за умови сприятливої погоди. У разі збору врожаю під дощем, овочі потрібно сушити принаймні один тиждень.

Розбираємо за розміром.Чисті та сухі коренеплоди потрібно сортувати за розміром. Найкраще для зберігання підходять овочі середнього розміру, круглі та міцні. Надто великі, як і надто маленькі коренеплоди, зазвичай зберігаються не так добре.