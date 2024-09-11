З урахуванням цих порад ви зможете забезпечить комфорт і функціональність вашого саду протягом усього року

Багаторічні рослини потребують особливого догляду, коли температура опускається до низьких показників. Щоб забезпечити їм відповідний захист від морозу та холоду, необхідно вжити відповідні заходи, серед яких основними є утеплення та створення спеціальних зимових укриттів.

На сторінці Self sufficient backyard дали 5 порад садівникам, які допоможуть обрати правильне покриття для вашого саду, залежно від температури на вулиці.

Коли температура опускається нижче 7° C необхідно накривати посіви (особливо вночі) легкими покривалами, такими як морозостійка ковдра чи флісова тканина. Прибирайте їх вдень, коли температура підніметься вище 7° C. Для їхнього закріплення використовуйте горизонтальні скоби. Коли температура починає стабільно опускатися нижче 4° C, можете подовжити вегетаційний період, встановивши сільськогосподарський пластик. Закріпіть його затискачами, щоб він не злетів від вітру. Для горщиків і контейнерів використовуйте мінітеплиці. Укрийте фруктові дерева морозозахисними ковдрами, спеціально призначеними для дерев і кущів. Якщо у вашому саду є дрібні саджанці, використовуйте пластикові багаторазові захисні чохли для рослин.

З урахуванням цих порад ви зможете забезпечить комфорт і функціональність вашого саду протягом усього року.