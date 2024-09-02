Цей метод створює бар'єр, який слимаки та равлики неохоче перетинають

Коли настає осінь, сонце пече не так сильно, частіше випадають дощі, а погода стає більш вологою, тоді слимаки та равлики починають активно з’являтись у садах. Є багато методів, як з ними боротись, і про найдієвіші і найпростіші пише Ехpress.

Для того, щоб уберегти рослини від слимаків, використовуйте кавову гущу. Якщо ви зробите кільце навколо рослини кавою або яєчною шкаралупою, то це їх відлякає.

Оскільки слимаки пересуваються повзком, будь-що, що подразнює їхнє тіло, одразу відганяє слизунів. Серед інших дієвих речовин:

кавова гуща;

яєчна шкаралупа;

деревна зола;

пісок;

кора.

Цей метод створює бар'єр, який слимаки та равлики неохоче перетинають. Деякі садівники надають перевагу використанню саме таких альтернативних методів боротьби, інші ж садять рослини, які відлякують слимаків. Це такі рослини, як: