Часто садівники і городники роблять добрива самостійно з перегною, сіна, різних добавок. Про те, чи можна використовувати добриво із запліснявілого хлібу, пише ProstoWay.

Добриво із запліснявілого хліба

Насправді боятися тут нема чого. Саме вкритий буйним грибковим нальотом хліб вважається найкращим для рослин. Тому можна без побоювання везти його на дачу або готувати добрива для кімнатних рослин.

Виявляється, мікроорганізми, що оселилися на шкірці і в м’якуші, найсприятливішим чином впливають на культурні рослини. Опинившись у грунті, вони виконують роль антибіотика натурального походження.

Після такого підживлення помітно знижується розвиток хвороботворних мікроорганізмів. А щоб знизити концентрацію солі в запліснявілому хлібі, його необхідно попередньо замочити в чистій воді.