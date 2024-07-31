Поливайте перець лише під коріння, дощування заборонене, інакше будуть гірше утворюватися зав'язі

Правильний догляд за перцем під час його росту забезпечить довге плодоношення. Щоб збирати урожай не лише в кінці літа, а й до середини осені, дотримуйтесь 5 порад, про які пише «Аграрії разом».

Поливайте і розпушуйте ґрунт

Регулярний і грамотний полив – одна з головних умов для отримання багатого врожаю солодкого перцю. Щойно ґрунт почне підсихати, полийте рослини з розрахунком 2-3 л під кущ. Вода має бути теплою і відстояною. Після поливу треба обов'язково провітрити теплицю.

Поливайте перець лише під коріння, дощування заборонене, інакше будуть гірше утворюватися зав'язі. Якщо є можливість, встановіть систему крапельного поливу.

Наступного дня після поливу ґрунт розпушіть, щоб поліпшити повітрообмін. Можете додати трохи деревної золи, як фосфорно-калійну підгодівлю. Також корисно замульчувати ґрунт навколо кущів торфом, перегноєм або компостом. Після цієї процедури проводити розпушування вже не потрібно.

Підживлюйте перець у серпні

У серпні ґрунт вже поступово виснажується і перець дедалі слабкіше формує зав'язі. Виправити ситуацію допоможуть підгодівлі. Зараз рослини особливо потребують фосфору і калію, а також мікроелементів – бору, цинку, магнію. Дуже важливо внести і кальцій, тому що без нього навіть наявні плоди починають хворіти на вершинну гниль, а нових можна вже й не дочекатися.

органічні підгодівлі чергуйте з мінеральними;

обирайте підгодівлі без хлору, тому що у теплиці він дуже повільно вимивається з ґрунту;

підживлення проводьте не рідше одного разу на 7-10 днів. Краще після 17-18 години вечора. Перед кореневими підгодівлями рослини обов'язково полийте.

обприскуйте перець 0,2% розчином кальцієвої селітри або хелату кальцію (50 мл на 10 л води), який засвоюється рослинами швидше. Кальцієву селітру можна вносити і під коріння (20 г на 10 л води);

обробіть рослини хелатами мікроелементів, амінокислотами, полісахаридами і бетаїнами. Комплексні препарати на їх основі можна вільно придбати у садових магазинах.

З органічних добрив перець любить підгодівлю трав'яними настоями і пташиним послідом, розведеним у пропорції 1:15 або 1:20.

У якості стимулятора зростання використовуйте розчини гуматів, які зміцнюють коріння рослин і дозволяють швидше вбирати з ґрунту корисні речовини. Можна застосовувати і біостимулятори: «Епін», «Агрифлекс», «Максикроп Крем».Надлишок азотних добрив відтягує початок плодоношення і знижує імунітет рослин.

З народних засобів допоможе коренева підгодівля банановою шкіркою, яєчною шкаралупою або дріжджами (10 г сухих дріжджів на 10 л води).

Формуйте кущ перцю

Примножити врожай і продовжити плодоношення перцю допоможе правильне формування куща. Бажано кожні 3-5 днів видаляти на рослинах:

зайві зав'язі;

пасинки (непотрібні пагони у пазухах листочків), що ростуть всередину куща;

квіткові бруньки між бічними пагонами;

безплідні пагони;

хворе, старе й пошкоджене листя;

бічні пагони, квітки і зав'язі, які нижчі за розгалуження головного стебла.

Проводити видалення краще вранці у суху сонячну погоду, щоб кущ швидше відновився. Після процедури поживні речовини у рослині перерозподіляться і будуть спрямовані на формування міцної зав'язі та плодів. Також це гарна профілактика появи шкідників і хвороб.

У другій половині серпня припиняйте обривати листя під кистями, що завершили плодоношення, а верхівки пагонів прищипніть, щоб спрямувати сили рослини на дозрівання плодів.

Якщо кущ добре квітнув, але зав'язей дуже мало, можливо, він занадто загущений і йому не вистачає світла, тому варто його трохи прорідити. Але пам'ятайте, за одну процедуру видаляти можна не більше 1-2 листочків, інакше у рослини порушиться водний баланс і плоди, що формуються, розтріскаються.

Під вагою плодів кущі перцю часто прогинаються і можуть зламатися, плодоношення загальмується. Тому перевірте, чи надійно рослини прив'язані до опор. Не можна наступати на листя або стебла перцю, якщо хочете, щоб він довше плодоносив.

Захищайте перець від шкідників і хвороб

Через коливання денних і нічних температур, кущі перцю можуть вражати шкідники і хвороби. Застосування хімічних засобів у цей період заборонене, тому для обробок обирайте біологічні препарати: «Триходерма Веріде»;

«Споробактерин»;

«Фітоспорин»(від грибкових захворювань);

«Бітоксибацилін»;

«Фітоверм »(від павутинного кліща);

«МатринБіо»;

«Біоверт».

Обприскуйте препаратами листя, стебла, а також ґрунт біля кущів, тому що у ньому можуть мешкати збудники гнилей і личинки комах-шкідників.

Для боротьби зі слимаками підсипте під кущі трохи гірчичного порошку, а якщо з'явилися попелиці, обприскайте рослини настоєм полину. Не забувайте прополювати бур'яни. Хворі рослини краще одразу викопуйте, поки вони не встигли заразити інші кущі.

Регулярно збирайте перець

Щоб перець продовжував формувати зав'язі, вчасно збирайте його плоди. Робити це краще поки вони не досягли біологічної стиглості, тобто трохи недозрілими. Для дозрівання можете покласти їх у холодильник або льох. Під час збору не обривайте плоди, а обережно зрізайте ножицями або секатором разом з плодоніжкою. У такий спосіб овочі довше збережуться міцними.

Крім догляду, важливо обирати відповідні для теплиці рослини. Надавайте перевагу високорослим і пізньостиглим сортам перцю, які здатні рясно плодоносити до кінця сезону.

У серпні у неопалюваній теплиці стає дедалі холодніше. Але за сприятливих умов і правильного догляду ви зможете збирати перець до кінця вересня — початку жовтня.