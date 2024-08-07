Розчином гірчичного порошку обприскують рослини рано вранці, ввечері після заходу сонця або в похмуру погоду

Гірчиця – популярна пікантна спеція, яку кожен знає. Вона може пригодитись вам не тільки на кухні, а й у господарстві. Гірчиця є хорошим відлякувачем шкідників, як її використовувати, пише Ukr.Media.

Як правильно використовувати суху гірчицю

Сухий порошок гірчиці діє довше, ніж водні розчини-настої, які втрачають дієвість при будь-яких опадах, в тому числі щільних туманах і рясних росах. Якщо ж погода суха, гірчичний ефект від обробки тримається близько 7-8 днів, іноді 2 тижні.

Розчином гірчичного порошку обприскують рослини рано вранці, ввечері після заходу сонця або в похмуру погоду, тому що при яскравому сонці волога швидко випаровується, а залишок на листі гірчиці може викликати опіки.

Найчастіше гірчичний настій на дачі використовують проти комах-шкідників. На відміну від промислових інсектицидів, гірчиця не накопичується в ґрунті та на тканинах рослин.

Від колорадського жука

У відрі гарячої води (10 л) розводять 200 г гірчичного порошку (пачка) і залишають на 2-3 години під кришкою. Проціджують через кілька шарів марлі, додають 5 ст. ложок 9% оцту і 50 г натертого на великій тертці господарського мила (трохи менше чверті шматка), щоб суміш довше трималася на листках.

Обприскують картоплю, томати, баклажани раз в тиждень або частіше, якщо пройшов дощ або випала рясна роса. Якщо раз в 1-1,5 тижня поливати землю цим засобом, можна позбутися і від дротяників.

Від слимаків та равликів

Посилить вплив пікантна добавка – мелений гострий перець і порошкоподібна деревна зола. Все в пропорціях 1:1:1. Використовувати один раз на місяць.

Від метеликів і гусениць

У 10 л води ретельно розмішують по 1 склянці гірчичного порошку і тютюнового пилу, накривають кришкою і залишають на три доби. Потім проціджують і обробляють посадки та міжряддя кожні 10-14 днів до кінця сезону.

Від цибулевої та морквяної мухи

Перед висаджуванням сіянки насипають у борозенки суміш деревної золи та гірчичного порошку у співвідношенні 3:1. Після того, як пір'я цибулі відросте на 5 см, той же склад засипають у міжряддя і розпушують ґрунт. Потім обробку повторюють ще через 2 тижні.

Цю ж суміш вносять у міжряддя моркви, пастернаку, петрушки, селери та інших зонтичних рослин через кожні 12-14 днів весь сезон.

Від попелиці, кліщів

Обробка кущів і дерев розчином гірчичного порошку допомагає, тільки якщо шкідників небагато, а також в цілях профілактики. Розводять у відрі води 100 г порошку, настоюють дві доби в теплому місці, проціджують, вдвічі розбавляють водою і з'єднують з 40 мл рідкого мила.

Цією сумішшю щедро обприскують дерева до цвітіння, потім обробляють ще через 2 тижні після цвітіння, і далі кожні 15 днів.

Від блішки

Бурякові та хрестоцвіті блішки люблять буряк, редис, редьку, капусти, дайкон. Їх шкоду можна значно зменшити, поливаючи грядки гірчичним настоєм. В 10 л води розчиняють півсклянки гірчичного порошку і залишають на 2 години. Обробляють буряк, починаючи з появи сходів і до 4-5 перших листків.

Посадки не поливають, а обприскують по листю. Повторюють обробки кожен раз, коли помічають нових шкідників.

Від борошнистої роси

По половині склянки йодованої солі та сухої гірчиці розмішують у відрі з водою і проливають лійкою ріпчасту цибулю. Це роблять раз в сезон: не буде борошнистої роси, а заодно і цибулевої мухи.

Від вогнівки, мідяниці, пильщиків, плодожерки

Заливають 100 г гірчичного порошку окропом (10 л), добу настоюють під кришкою, проціджують. Там же розчиняють 40-50 г мильної стружки та обробляють плодові дерева та чагарники після цвітіння.

Інший варіант – суспензія. У 10 л води ретельно розмішують 6-8 ложок столової гірчиці з банки та відразу поливають сад.