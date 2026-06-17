Щонайперше, зніміть тверді частинки з поверхні тканини тупим ножем

Плями від черешні вважаються одними з найстійкіших, адже сік ягід швидко проникає у волокна тканини. Проте шанси повністю позбутися забруднення значно вищі, якщо почати очищення якомога швидше. The Spruce розповідає, як вивести плями від черешні з одягу.

Як видалити плями від черешні?

Видаліть тверді частинки.

Зніміть тверді частинки з поверхні тканини тупим ножем. Будьте обережні, щоб не терти пляму, оскільки це призведе до проникнення барвника у волокна.

Попередня обробка плями.

Якщо пляма свіжа, підставте тканину навиворіт під кран і промийте її холодною водою. Нанесіть на пляму мийний засіб для попередньої обробки. Втирайте його у пляму щіткою з м’якою щетиною і залиште на плямі на 15 хвилин перед пранням.

Виперіть тканину.

Виперіть річ у найгарячішій воді, рекомендованій для цього виду тканини, використовуючи пральний порошок для інтенсивного прання.

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Дайте тканині висохнути.

Перед сушінням переконайтеся, що пляма зникла. Якщо можливо, висушіть одяг на повітрі, оскільки тепло від сушарки може ще більше закріпити плями, які ви могли пропустити.

Що робити, якщо пляма залишилась?

Спробуйте змішати кисневий порошок і теплу воду у відрі або раковині. Повністю занурте забруднену річ та залиште на 30 хвилин. Після цього знову виперіть річ та висушіть її на повітрі.