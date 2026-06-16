Вивести пляму від вина на тканині – складно, але можливо

Плями від вина належать до найскладніших побутових забруднень, оскільки рідина швидко проникає у волокна тканини. Саме тому швидкість реакції та правильна послідовність дій відіграють ключову роль у тому, чи вдасться повністю позбутися слідів. Martha Stewart розповідає, як вивести пляму від вина з одягу.

Перша реакція на пляму

Одразу після появи плями важливо якнайшвидше промокнути її чистою серветкою. Це дозволяє прибрати надлишок рідини. Фахівці наголошують, що терти пляму не можна, оскільки це лише збільшує пляму та заганяє барвник глибше у волокна.

Після цього вам потрібно перевірити етикетку з інструкціями з догляду. Вироби, які не можна прати в пральній машині, експерти радять віднести у хімчистку. Але якщо тканину можна прати в пральній машині, перед цим пляму слід обробити холодною водою, щоб «виштовхнути» залишки вина назовні.

Як прати забруднений вином одяг?

Для виведення плям від вина експерти радять такий метод:

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Розкладіть забруднений одяг на рівну поверхню та посипте пляму сіллю. Налийте газовану воду поверх плями. Залиште цю суміш на виробі на годину. Потім очистьте сіль щіткою. Використовуйте засіб для виведення плям на основі ензимів, нанесіть його на забруднену ділянку. Замочіть одяг у теплій воді з додаванням ковпачка мийного засобу для посуду та столової ложки білого оцту. Не використовуйте хлорний відбілювач, адже він має агресивний хімічний склад. Після замочування виперіть річ у теплій воді з м’яким пральним засобом. Після прання ретельно огляньте річ, щоб переконатися, що пляма зникла. Якщо ні, повторіть процес.

Якщо ваш одяг має білий колір, ви можете використати відбілювач. Експерти радять завжди уникати відбілювання одягу з таких матеріалів, як вовна, шовк, мохер, шкіра та спандекс.

Для тканин, які можна відбілювати, варто скористатися цим методом: