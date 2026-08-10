Проте позбутися такого забруднення можна за допомогою просто засобу, який знайдеться вдома

Соковитий кавун може залишити на одязі помітну пляму, особливо якщо сік потрапить на світлу тканину. Проте позбутися такого забруднення можна за допомогою просто засобу, який знайдеться вдома. «Главред» розповідає, як швидко прибрати пляму від кавуна.

Як вивести пляму від кавуна?

Українська блогерка Марія Дувалка поділилася простим та ефективним домашнім засобом для боротьби з плямами від кавуна на одязі. За її словами, вам потрібно змішати одну столову ложку соди та засіб для миття посуду до консистенції пасти. Далі плями на одязі потрібно змочити холодною водою.

Після цього пасту варто нанести на плями, додати зверху перекис водню та залишити на декілька хвилин. Коли засіб подіє, його можна просто змити проточною водою.