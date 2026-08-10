Збирання врожаю в середині дня – одна з найпоширеніших помилок

У розпал літа огірки достигають майже щодня, тому своєчасне збирання врожаю стає не менш важливим, ніж полив чи підживлення. Саме від часу доби та способу збирання залежить, наскільки плоди будуть соковитими, хрусткими й придатними для тривалого зберігання або консервації. Коли і як збирати огірки, пише Interia kobieta.

Збирайте огірки регулярно

Огірки бажано збирати кожні один-два дні. Якщо залишати на рослині перерослі плоди, вона витрачатиме більше поживних речовин на дозрівання насіння, а утворення нових зав'язей сповільниться.

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Найкращими вважаються молоді огірки довжиною приблизно 8–12 сантиметрів, хоча точний розмір залежить від сорту. Вони мають ніжну шкірку, дрібне насіння та чудово підходять як для свіжих салатів, так і для консервації.

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Коли найкраще збирати огірки

Найкращий час для збирання врожаю – ранній ранок. За ніч рослини встигають насититися вологою, тому плоди залишаються пружними, соковитими та хрусткими.

Якщо зібрати огірки вранці не вдалося, це можна зробити ввечері, коли спека вже спадає. У цей час рослини легше переносять збирання, а плоди менше втрачають вологу.

Не збирайте врожай після дощу

Після опадів варто дочекатися, поки огірки повністю висохнуть. Вологі плоди швидше псуються під час зберігання, а також можуть стати причиною появи плісняви чи інших небажаних мікроорганізмів у консервації.

Не зрізайте огірки руками

Щоб не пошкодити батоги, огірки краще зрізати гострим ножем або секатором, залишаючи невелику плодоніжку.

Відривання плодів руками може травмувати пагони, через що рослина слабшатиме й утворюватиме менше нових зав'язей.

Чому не варто збирати огірки в спеку

Збирання врожаю в середині дня – одна з найпоширеніших помилок. Під палючим сонцем плоди швидше втрачають вологу, стають менш пружними й гірше зберігаються.

Крім того, рослина в цей час перебуває у стані теплового стресу, тому пошкодження після зрізування загоюються повільніше.

Для консервації найкраще підходять ранкові огірки

Якщо плануєте маринувати чи квасити огірки, збирайте їх саме вранці. Такі плоди краще зберігають щільну структуру після термічної обробки, залишаються хрусткими та рідше утворюють порожнини всередині.