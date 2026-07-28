Однією з найпоширеніших причин є порушення калійного живлення

Наприкінці літа багато городників помічають, що огірки починають плодоносити значно гірше. Листя жовтіє, краї закручуються, а плоди виростають деформованими. Часто це сприймають як природне завершення сезону, хоча в багатьох випадках рослини ще здатні дати нову хвилю врожаю. Для цього потрібно визначити причину проблеми та трохи скоригувати догляд. Про це пише VSN.

Чому огірки починають жовтіти й деформуватися

Однією з найпоширеніших причин є порушення калійного живлення. Нестача цього елемента може призвести до пожовтіння країв листків, уповільнення росту та появи плодів неправильної форми.

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Водночас подібні симптоми інколи виникають і через надмірне внесення калійних добрив. Саме тому перед підживленням варто оцінити, чим і як часто рослини удобрювали протягом сезону.

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Як правильно підживити огірки

Наприкінці літа рослинам особливо потрібне збалансоване живлення. Добрива слід застосовувати лише відповідно до інструкції виробника, адже надлишок поживних речовин може бути не менш шкідливим, ніж їхній дефіцит.

Підживлення проводять як під корінь, так і позакоренево. Такий підхід допомагає рослинам швидше засвоювати поживні елементи та підтримує формування нових зав'язей.

Як омолодити кущі

Якщо батоги вже доросли до верхньої опори й почали звисати вниз, їхній ріст і плодоношення можуть сповільнюватися.

У такому разі рекомендують видалити нижнє старе листя та зайві бічні пагони. Після цього стебло можна обережно опустити нижче, уклавши частину батога кільцем біля основи рослини, а верхівку знову закріпити вертикально. Такий спосіб допомагає стимулювати утворення нових коренів і полегшує подальший розвиток куща.