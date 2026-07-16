Гіркий смак з'являється через накопичення природної речовини – кукурбітацину

Огірки вважаються однією з найулюбленіших городніх культур, однак іноді навіть за гарного врожаю вони можуть розчарувати неприємною гіркотою. Найчастіше це пов'язано не з випадковістю, а з помилками у догляді або несприятливими умовами вирощування. «Просто корисно» пише, чому огірки стають гіркими, як запобігти появі неприємного присмаку та чи можна використати вже зібрані плоди.

Чому огірки стають гіркими

Гіркий смак з'являється через накопичення природної речовини – кукурбітацину. Вона виробляється рослиною як захисна реакція на стрес. Чим сильніше огірок страждає від несприятливих умов, тим більше цієї речовини накопичується, особливо біля плодоніжки.

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Спека та нестача вологи

Тривала спека й пересихання ґрунту – одна з найпоширеніших причин гіркоти. Якщо рослині бракує води, вона починає активно накопичувати кукурбітацин.

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Поливайте огірки регулярно теплою відстояною водою. Найкраще робити це рано-вранці або ввечері, коли сонце вже не таке активне. Ґрунт має залишатися помірно вологим, але без застою води.

Нерівномірний полив

Чергування посухи з рясними поливами також негативно впливає на рослини. Такі різкі перепади вологості викликають стрес, що позначається на смаку плодів.

Набагато корисніше поливати огірки потроху, але регулярно, підтримуючи стабільну вологість ґрунту.

Надмірне сонячне проміння

Огірки теплолюбні, але тривале перебування під палючим сонцем може призвести до перегрівання рослин. У відповідь вони починають виробляти більше гірких речовин.

У період сильної спеки бажано притіняти грядки спеціальною сіткою або легким агроволокном.

Особливості сорту

Деякі старі сорти мають природну схильність до накопичення кукурбітацину навіть за належного догляду. Сучасні гібриди значно рідше стикаються з такою проблемою.

Під час вибору насіння звертайте увагу на позначки виробника про відсутність гіркоти або стійкість до її появи.

Надлишок азотних добрив

Занадто великі дози азотних добрив стимулюють активний ріст зеленої маси, але можуть порушити обмінні процеси в рослині. У результаті смак плодів погіршується.

Підживлення має бути збалансованим. Разом з азотом огіркам необхідні калій і фосфор, а добрива слід вносити відповідно до рекомендованих норм.

Хвороби та шкідники

Пошкодження листя або кореневої системи послаблює рослину. Попелиця, павутинний кліщ, грибкові хвороби та інші проблеми також можуть сприяти накопиченню кукурбітацину.

Регулярно оглядайте посадки, своєчасно застосовуйте біологічні засоби захисту та підтримуйте рослини комплексними мікроелементами.

Несвоєчасне збирання врожаю

Перерослі огірки значно частіше мають гіркий смак. Особливо це помітно наприкінці літа, коли денні та нічні температури сильно відрізняються.

Збирайте плоди кожні один-два дні, не допускаючи їх переростання.

Що робити, якщо огірки вже гіркі

Якщо плоди вже мають неприємний смак, повністю позбутися гіркоти не вийде, але її можна зменшити: