Основна частина коренів огірка розташована дуже близько до поверхні ґрунту

Розпушування ґрунту вважають одним із найважливіших етапів догляду за городніми культурами. Воно допомагає покращити доступ повітря до коренів, зменшує ущільнення землі та сприяє кращому проникненню вологи. Проте для огірків ця звична процедура може бути небажаною. Чим замінити розпушування, пише ТСН.

Чому розпушування небезпечне для огірків

Основна частина коренів огірка розташована дуже близько до поверхні ґрунту. Вони розростаються вшир, а не заглиблюються, тому навіть неглибоке розпушування може пошкодити дрібні корінці.

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Особливо вразливими є молоді кореневі відростки, які відповідають за поглинання води та поживних речовин. Їх пошкодження послаблює рослину й уповільнює її розвиток.

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Після травмування кореневої системи огірки можуть:

сповільнити ріст;

гірше засвоювати вологу;

скидати частину зав'язі;

ставати більш вразливими до захворювань і стресових умов.

Саме тому біля основи рослин не рекомендують працювати сапкою чи іншими інструментами, які можуть зачепити коріння.

Чим замінити розпушування

Щоб на поверхні землі не утворювалася щільна кірка, досвідчені городники радять використовувати мульчу.

Для цього підійдуть:

скошена й трохи підсушена трава без насіння;

солома;

перегній;

компост.

Шар мульчі допомагає довше зберігати вологу, стримує ріст бур'янів, захищає коріння від перегрівання та поступово покращує структуру ґрунту.

Ще один безпечний спосіб – періодично підсипати до основи рослин пухкий родючий ґрунт. Це дозволяє підтримувати хорошу повітропроникність без ризику пошкодити кореневу систему.

Як доглядати за огірками, щоб отримати гарний урожай

Для активного росту огіркам потрібен регулярний полив теплою водою, своєчасні підживлення та достатня кількість сонячного світла. Також важливо не допускати пересихання ґрунту, адже поверхневе коріння швидко реагує на нестачу вологи.