Коли огірки починають активно плодоносити, рослини витрачають багато поживних речовин

Огірки належать до культур, які швидко ростуть і активно споживають поживні речовини. Через поверхневу кореневу систему рослини не можуть отримувати достатню кількість елементів живлення з глибоких шарів ґрунту, тому потребують регулярних підживлень.

Водночас надлишок добрив також може зашкодити рослинам. Саме тому важливо вносити поживні речовини в певні періоди розвитку культури, враховуючи її потреби на різних етапах росту. Про це пише «Школа життя».

Перше підживлення після появи сходів

Перший раз огірки підживлюють приблизно через два тижні після появи сходів або після висаджування розсади на постійне місце.

У цей період рослини активно нарощують листя та коріння, тому найбільше потребують азоту. Для органічного підживлення можна використовувати настій коров'яку. Один літр добрива розводять у десяти літрах води, настоюють, а перед використанням додатково розбавляють водою.

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Поживний розчин вносять лише по вологому ґрунту, щоб уникнути пошкодження кореневої системи.

Друге підживлення для активного росту

Через десять днів після першого внесення добрив огірки продовжують активно формувати зелену масу. У цей період рослинам також необхідний азот.

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Для підживлення можна використовувати настій пташиного посліду з додаванням невеликої кількості сечовини. Такий розчин допомагає зміцнити рослини та стимулює подальший розвиток листя і пагонів.

Підживлення під час цвітіння

У період появи квіток огірки починають потребувати не лише азоту, а й калію. Саме ці елементи впливають на формування зав'язі та майбутнього врожаю.

Для підживлення використовують органічні настої з додаванням калійних добрив. Внесення поживних речовин у цей час допомагає рослинам краще переносити навантаження та утворювати більше плодів.

Чим підживити огірки під час плодоношення

Коли огірки починають активно плодоносити, рослини витрачають багато поживних речовин на формування нових плодів і подальший ріст батогів.

У цей період особливо важливими є азот, фосфор та калій. Для підживлення часто використовують зелені настої з бур'янів із додаванням фосфорних і калійних добрив.

Також городники застосовують комплексні мінеральні добрива, які забезпечують рослини всіма необхідними елементами.