Сучасні сорти огірків часто формують одразу кілька зав’язей у кожному вузлі

Пожовтіння та загнивання молодих зав’язей огірків і кабачків часто викликає занепокоєння у городників. Багато хто одразу підозрює грибкові хвороби та починає використовувати фунгіциди. Однак у більшості випадків причина виявляється значно простішою. Рослини самостійно регулюють кількість плодів, які здатні виростити, і відмовляються від зайвих зав’язей, якщо їм бракує сил. Більше про це пише VSN.

Чому рослини скидають зав’язі

Сучасні сорти огірків часто формують одразу кілька зав’язей у кожному вузлі. Однак рослина оцінює свої можливості залежно від погоди, освітлення та кількості поживних речовин.

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Якщо температура різко знижується, тривалий час тримається похмура погода або рослинам бракує живлення, вони можуть залишити лише найсильніші плоди. Інші зав’язі припиняють ріст, жовтіють і поступово відмирають.

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Подібна ситуація трапляється і з бджолозапильними сортами, коли через спеку або дощі не відбулося повноцінне запилення.

Коли причина справді у хворобі

Грибкові інфекції також можуть спричиняти гниття зав’язей, проте зазвичай вони атакують уже ослаблені рослини. Найчастіше проблеми виникають після поливу холодною водою, різких перепадів температури або надмірного зволоження ґрунту.

Якщо листя в’яне навіть після поливу, а біля основи стебла з’являються бурі ділянки або наліт, це може свідчити про розвиток кореневої гнилі.

Чому холодний полив небезпечний

Огірки та кабачки дуже чутливі до температури води. Полив крижаною водою створює стрес для кореневої системи та послаблює рослини.

Найкраще використовувати воду, яка нагрілася на сонці до температури близько 20–25 градусів. Надто гаряча вода також може зашкодити корінню.

Чи потрібно видаляти пошкоджені зав’язі

Пожовклі та загнилі зав’язі бажано своєчасно видаляти. Відмерлі тканини можуть стати сприятливим середовищем для розвитку грибкових захворювань, особливо під час вологої погоди.

Не змішуйте різні препарати

Біологічні засоби на основі корисних мікроорганізмів і хімічні фунгіциди не варто застосовувати одночасно. Хімічні препарати можуть знищити корисну мікрофлору, яка допомагає захищати кореневу систему.

Перед використанням будь-яких засобів необхідно уважно читати інструкцію та враховувати терміни очікування до збору врожаю.

Як запобігти появі проблеми

Найефективнішим способом боротьби із загниванням зав’язей залишається профілактика.