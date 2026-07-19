Для підживлення можна використовувати комплексні добрива або окремі препарати

У липні огірки активно цвітуть і формують плоди, тому в цей період особливо потребують додаткового живлення. Якщо рослинам бракує поживних речовин, зав'язь може опадати, а самі плоди виростатимуть дрібними або деформованими. Чим підживити огірки у липні, пише УНІАН.

Які мінеральні добрива використовувати

Під час плодоношення огірки вже не потребують великої кількості азоту. Натомість їм необхідні калій і фосфор, які відповідають за формування плодів, їхній смак і соковитість.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для підживлення можна використовувати комплексні добрива або окремі препарати, зокрема калімагнезію, сульфат калію, суперфосфат, калійну селітру чи нітрофоску. Готувати розчин слід відповідно до рекомендацій виробника, адже надлишок добрив також може негативно вплинути на рослини.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Органічні підживлення

Прихильники натурального землеробства можуть скористатися органічними добривами. Одним із найпопулярніших варіантів залишається настій коров'яку або курячого посліду.

Свіжі органічні добрива не використовують, оскільки вони можуть обпалити коріння. Спочатку їх настоюють у воді протягом одного-двох тижнів, після чого отриманий концентрат розводять чистою водою та поливають огірки під корінь.

Деревний попіл

Попіл є природним джерелом калію, кальцію та інших мікроелементів, необхідних для активного плодоношення.

Для приготування розчину достатньо розмішати склянку просіяного деревного попелу в 10 літрах води, настояти кілька діб і використовувати для поливу під корінь.

Настій із кропиви та бур'янів

Ще одним доступним добривом є настій із кропиви або інших молодих бур'янів. Зелену масу заповнюють у ємність приблизно на дві третини, доливають воду та залишають бродити приблизно на тиждень.

Перед використанням літр готового концентрату розводять у 10 літрах води й поливають рослини. Таке підживлення містить багато калію, заліза та інших корисних елементів.

Як правильно підживлювати огірки

Щоб добрива принесли максимальну користь, варто дотримуватися кількох правил: