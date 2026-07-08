Приділяти увагу потріно не лише видаленню зайвих пагонів, а й чоловічим квіткам

Обрізання огірків – одна з процедур, яка допомагає правильно сформувати кущ і підтримати його плодоношення. Садівник Джеймі Волтон радить приділяти увагу не лише видаленню зайвих пагонів, а й чоловічим квіткам. ТСН розповідає, як правильно обрізати огірки, щоб вони не гірчили.

Крок 1. Захист від інфекцій та формування силуету.

Коли ваша рослина досягає висоти від 30 до 60 сантиметрів, потрібно почати діяти:

Гігієна нижнього ярусу. Видаляйте будь-яке нижнє листя, яке розташоване близько до землі чи торкається її. Під час поливу краплі води розбризкуються від ґрунту та потрапляють на зелень, і це є головною причиною борошнистої роси. У міру росту ліани продовжуйте регулярно прибирати все нижнє листя, яке починає жовтіти.

Створіть єдине стебло. Пройдіться поглядом від основи головного стовбура вгору. У пазухах (місця, де листя з’єднується зі стеблом) активно ростуть бічні пагони. Видаляйте їх по всій довжині рослини протягом усього сезону. Це допоможе утримати огірок у межах одного стебла, максимізує циркуляцію повітря та мінімізуй ризик захворювань.

Залишайте вусики. Рослина використовує їх як природні фіксатори, щоб підійматися вгору.

Крок 2. Гендерна різниця.

У пазухах листя формуються квіти, а згодом і плоди. Тому важливо розрізняти «чоловічі» та «жіночі» квіти:

Жіночі квітки. За їхніми пелюстками вони мають помітну мініатюрну копію майбутнього огірка, і він розвивається після запилення.

Чоловічі квітки. Вони ростуть на дуже тонкому стеблі та не утворюють плодів.

Якщо ви вирощуєте тепличні сорти огірків, чоловічі квітки доводиться видаляти вручну, щоб вони випадково не запилили жіночі суцвіття. Запилення у деяких теплих видів огірків запускає вироблення особливої гіркої сполуки – кукурбітацину. і саме ця сполука робить плоди непридатними для вживання.

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Проте деякі сорти виведені так, що мають лише жіночі квіти. А огірки для відкритого ґрунту взагалі можна не чіпати, адже вони самостійно впораються з цим. Тому завжди уважно читайте опис вашого сорту.

Джеймі Волтон також рекомендує завжди видаляти перші 3 або 4 квітки, які з’являються на рослині. Це дозволить молодому кущу сформувати всю свою енергію на початковому рості та зміцненні стебла, перш ніж почати плодоносити. Але для сортів, які будуть рости у відкритому ґрунті, це правило можна пропустити.