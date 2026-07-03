Цибулиння містить природні біологічно активні речовини, мікроелементи та антиоксиданти

У другій половині літа огірки поступово виснажуються, через що кількість завʼязі зменшується, а врожайність падає. Проте за правильного догляду та своєчасного підживлення рослини можуть продовжувати активно родити майже до перших осінніх холодів. Які прості натуральні настої можна використати, пише Ua.Press.

Настій із цибулиння

Цибулиння містить природні біологічно активні речовини, мікроелементи та антиоксиданти, які допомагають підтримати рослини в період активного плодоношення. Крім того, такий настій часто використовують як профілактичний засіб проти окремих грибкових захворювань.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для приготування знадобиться:

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

1 літр щільно заповненого цибулиння;

1 літр гарячої води.

Залийте лушпиння гарячою водою та залиште настоюватися приблизно на годину. Після цього процідіть настій і розведіть його у 20 літрах теплої води.

Поливайте огірки під корінь, використовуючи приблизно 0,5 літра розчину на кожну рослину.

Настій із соснових гілок або шишок

Ще один популярний народний засіб готують із молодих соснових гілок або зелених шишок. Такий настій містить природні смолисті речовини та біологічно активні сполуки, які можуть підтримувати загальний стан рослин.

Для настою із гілок потрібно:

літр подрібнених соснових гілок;

1 літр гарячої води.

Сировину заливають гарячою водою, настоюють близько години, після чого розводять у 20 літрах води. Отриманим розчином поливають огірки під корінь, використовуючи до 0,5 літра на кущ.

Якщо використовуєте соснові шишки, приблизно 1 кілограм сировини заливають водою й кип'ятять дві години. Після охолодження відвар проціджують.

Для поливу достатньо 50 мл концентрату на 10 літрів води. Такий засіб можна зберігати у щільно закритій скляній тарі в прохолодному темному місці.

Як правильно використовувати натуральні настої

Щоб підживлення принесло максимальну користь, дотримуйтеся кількох простих правил: