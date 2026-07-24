Дізнатися потрібну інформацію можна за допомогою короткої USSD-команди або у застосунку оператора

Якщо ви не пам’ятаєте свій номер телефону, абонентам Lifecell не обов’язково телефонувати до служби підтримки. Проте дізнатися потрібну інформацію можна за допомогою короткої USSD-команди або у застосунку оператора.

Як дізнатися свій номер через USSD-команду?

Найпростіше перевірити свій номер за допомогою USSD-запиту. Для цього потрібно:

Набрати *161#. Натиснути кнопку виклику. Дочекатися відповіді оператора.

Після обробки запиту на екрані відобразиться ваш номер телефону. Цей спосіб працює без доступу до інтернету.

Як знайти номер у застосунку?

Ще один спосіб – скористатися застосунком My lifecell. Після входу до облікового запису номер телефону відображатиметься на головному екрані. Це особливо зручно для користувачів, які мають кілька SIM-карт.

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Як перевірити свій номер телефону в налаштуваннях?

Якщо дані SIM-картки збережені в системі, номер можна знайти через налаштування пристрою.

На смартфонах Android для цього потрібно відкрити:

«Налаштування». «Про телефон». «Статус SIM» або «SIM-картки».

На iPhone інформація зазвичай знаходиться у розділі «Налаштування» → «Телефон» → «Мій номер».

За матеріалами Moyo та Lifecell.