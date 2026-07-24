Коротка команда або застосунок: як дізнатися свій номер абонентам Lifecell
Якщо ви не пам’ятаєте свій номер телефону, абонентам Lifecell не обов’язково телефонувати до служби підтримки. Проте дізнатися потрібну інформацію можна за допомогою короткої USSD-команди або у застосунку оператора.
Як дізнатися свій номер через USSD-команду?
Найпростіше перевірити свій номер за допомогою USSD-запиту. Для цього потрібно:
- Набрати *161#.
- Натиснути кнопку виклику.
- Дочекатися відповіді оператора.
Після обробки запиту на екрані відобразиться ваш номер телефону. Цей спосіб працює без доступу до інтернету.
Як знайти номер у застосунку?
Ще один спосіб – скористатися застосунком My lifecell. Після входу до облікового запису номер телефону відображатиметься на головному екрані. Це особливо зручно для користувачів, які мають кілька SIM-карт.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Як перевірити свій номер телефону в налаштуваннях?
Якщо дані SIM-картки збережені в системі, номер можна знайти через налаштування пристрою.
На смартфонах Android для цього потрібно відкрити:
- «Налаштування».
- «Про телефон».
- «Статус SIM» або «SIM-картки».
На iPhone інформація зазвичай знаходиться у розділі «Налаштування» → «Телефон» → «Мій номер».