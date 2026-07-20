Взагалі не проблема: як дізнатися свій номер абонентам «Київстар» на Android і iPhone
До теми
Іноді власний номер телефону складно згадати, особливо якщо ви нещодавно купили нову SIM-картку або використовуєте його рідко. У такій ситуації можна швидко дізнатися номер кількома простими способами. Розповідаємо, як це зробити абонентам «Київстар».
Як дізнатися номер телефону через USSD-запит?
Абоненти «Київстар» можуть швидко дізнатися свій номер за допомогою спеціальної USSD-команди. Для цього потрібно набрати комбінацію *161# і натиснути кнопку виклику. Цей запит діє для всіх операторів. Після обробки запиту номер телефону з’явиться на екрані.
Якщо у вас не одна сімка, то запит потрібно відправити з кожної сімки окремо.
Як переглянути номер на Android?
На більшості смартфонів з Android номер можна знайти в налаштуваннях пристрою. Для цього потрібно відкрити розділ «Налаштування», обрати розділ «Sim-карти та мобільні мережі» та відкрити «Налаштування Sim-карти».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Якщо в телефоні встановлено дві сімки, то в меню відобразиться «Статус SIM1» та «Статус SIM2» з інформацією.
Цей спосіб підійде й для інших операційних систем.
Як переглянути номер на iPhone?
Власники iPhone можуть відкрити «Налаштування», перейти до розділу «Телефон» та переглянути свій номер у пункті «Мій контакт».
Перевірка також можлива через телефонну книгу. Якщо її відкрити, то першим у списку контактів відобразиться персональна інформація власника пристрою.