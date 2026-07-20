У такій ситуації можна швидко дізнатися номер кількома простими способами

Іноді власний номер телефону складно згадати, особливо якщо ви нещодавно купили нову SIM-картку або використовуєте його рідко. У такій ситуації можна швидко дізнатися номер кількома простими способами. Розповідаємо, як це зробити абонентам «Київстар».

Як дізнатися номер телефону через USSD-запит?

Абоненти «Київстар» можуть швидко дізнатися свій номер за допомогою спеціальної USSD-команди. Для цього потрібно набрати комбінацію *161# і натиснути кнопку виклику. Цей запит діє для всіх операторів. Після обробки запиту номер телефону з’явиться на екрані.

Якщо у вас не одна сімка, то запит потрібно відправити з кожної сімки окремо.

Як переглянути номер на Android?

На більшості смартфонів з Android номер можна знайти в налаштуваннях пристрою. Для цього потрібно відкрити розділ «Налаштування», обрати розділ «Sim-карти та мобільні мережі» та відкрити «Налаштування Sim-карти».

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Якщо в телефоні встановлено дві сімки, то в меню відобразиться «Статус SIM1» та «Статус SIM2» з інформацією.

Цей спосіб підійде й для інших операційних систем.

Як переглянути номер на iPhone?

Власники iPhone можуть відкрити «Налаштування», перейти до розділу «Телефон» та переглянути свій номер у пункті «Мій контакт».

Перевірка також можлива через телефонну книгу. Якщо її відкрити, то першим у списку контактів відобразиться персональна інформація власника пристрою.

За матеріалами «Цитрус» та «Київстар».