Багато людей хоча б раз позичали зарядний кабель у друзів, колег або користувалися дешевими аналогами замість оригінальних аксесуарів. У більшості випадків це не становить небезпеку для смартфона, однак експерти попереджають: неправильно підібраний кабель або адаптер можуть вплинути на швидкість заряджання та навіть скоротити термін служби батареї. Sante розповідає, чи можна заряджати телефон іншим кабелем.

Чи можна заряджати телефон чужим кабелем?

Раніше кожен бренд розробляв свою унікальну зарядку, тому знайти таку ж зарядку, як у вас, було доволі важко. Та потім адаптери та кабелі почали поступово уніфікувати. Тепер більшість зарядок має роз’єм Type-C, тому позичати у друзів або колег зарядний пристрій стало значно легше.

Більшість зарядних пристроїв дотримуються певного стандарту напруги приблизно 5 вольтів. Це стосується, наприклад, моделей Samsung (5 В), Motorola (5,1 В) та ASUS (5 В).

Але сила струму блоку живлення може відрізнятися залежно від бренду, коливаючись від 0,7 ампера до 2 ампер.

Під час заряджання мобільного телефону іншим зарядним пристроєм сила струму має бути рівною або більшою за максимальну місткість, необхідну для телефону. Тому, навіть якщо ви перевищите ліміт сили струму, ваш смартфон не буде пошкоджений, оскільки він використовуватиме лише необхідну кількість енергії для заряджання акумулятора.

Ситуація ускладнюється, коли «чужий» зарядний пристрій має нижчий струм, ніж зазвичай використовує ваш пристрій. У результаті зарядка не тільки буде неоптимальною, але й, що ще гірше, може скоротити термін служби акумулятора. Крім того, якщо ви будете брати телефон у руки під час заряджання, ви помітите, що акумулятор не заряджається належним чином. Тому намагайтеся використовувати той зарядний пристрій, що йде у комплекті чи підходить для вашого телефона.

Ще одне правило, якого слід дотримуватися: ніколи не використовувати неоригінальні зарядні пристрої чи кабелі. Навіть якщо у них зазначені ті ж характеристики, що й в оригінальних зарядках, ви ніколи не можете бути впевнені, що ці характеристики справжні.