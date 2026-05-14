Вирощування лохини часто здається складним процесом, який вимагає глибоких траншей, повної заміни ґрунту та постійного контролю кислотності. Насправді сучасні підходи дозволяють значно спростити посадку і при цьому отримувати стабільний урожай протягом багатьох років. Як виростити лохину легким способом, пише VSN.

Одним із таких способів є вирощування лохини у великих контейнерах, які частково вкопують у землю. Це допомагає створити для рослини контрольовані умови, незалежні від звичайного садового ґрунту.

Чому контейнерний метод працює краще

Головна перевага такого підходу – стабільність умов для кореневої системи. Лохина дуже чутлива до:

рівня кислотності ґрунту;

застою води;

якості дренажу.

Контейнер дозволяє точно контролювати ці параметри та уникати типових проблем, які виникають при звичайній посадці у відкритий ґрунт.

Як правильно підготувати місце для посадки

Для посадки використовують пластикові ємності об’ємом приблизно 70–80 літрів. Їх встановлюють у викопані ями так, щоб верхній край трохи виступав над рівнем землі.

Це дає одразу кілька переваг:

спрощує полив і мульчування;

зменшує ріст бур’янів;

захищає кореневу систему від змішування з нейтральним ґрунтом;

покращує контроль вологості.

На дно посадкової ями обов’язково укладають дренажний шар із щебеню або керамзиту. Це запобігає застою води, який для лохини є критично небезпечним.

Який ґрунт потрібен лохині

Лохина належить до культур, які потребують дуже кислого середовища. Оптимальний рівень pH – від 3,5 до 4,5.

Для формування правильного субстрату використовують:

верховий кислий торф;

соснову кору;

хвойний опад;

агроперліт;

гранульовану сірку.

Така суміш забезпечує легкість ґрунту, хорошу аерацію та стабільну кислотність.

Соснова кора додатково виконує функцію мульчі, утримує вологу та поступово підтримує потрібний рівень кислотності.

Як правильно садити лохину

Під час посадки важливо не пошкодити ніжну кореневу систему та правильно розмістити саджанець.

Основні правила:

саджанець встановлюють трохи вище рівня ґрунту;

субстрат ущільнюють поступово, шарами;

кожен шар добре проливають водою;

не допускають повітряних порожнин у ґрунті.

Після посадки рослину обов’язково рясно поливають, щоб земля рівномірно осіла.

Відстань між кущами та запилення

Для отримання хорошого врожаю важливо висаджувати кілька сортів лохини з різними термінами дозрівання. Це дозволяє збирати ягоди протягом усього сезону, від початку літа до осені.

Також перехресне запилення позитивно впливає на розмір і якість ягід.

Рекомендована відстань між кущами:

мінімум 1 метр;

оптимально 1,2–1,5 метра.

Полив і збереження вологи

Лохина потребує регулярного, але помірного поливу. Найкраще підтримувати ґрунт у стабільно вологому стані без пересихання.

Щоб зберегти вологу, у посадкову суміш можна додати матеріали, які утримують воду, а зверху обов’язково зробити мульчування.

Найкращі варіанти мульчі:

соснова кора;

хвойний опад;

тирса хвойних порід.

Догляд після посадки

У перший рік головне завдання – дати рослині добре вкорінитися. Для цього важливо:

регулярно поливати;

не допускати пересихання ґрунту;

підтримувати кислотність;

захищати від бур’янів мульчею.

Поступово кущ формує сильну кореневу систему і починає активно розвиватися.