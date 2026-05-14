Полуниця у травні потребує особливого догляду, адже саме в цей період рослина активно формує бутони, цвіте та закладає майбутній урожай. Якщо кущам не вистачатиме поживних речовин, ягоди можуть вирости дрібними, кислими або взагалі не зав’язатися. Чим підживити полуницю, пише УНІАН.

Досвідчені городники радять саме наприкінці весни приділити увагу правильному підживленню. У цей час полуниці потрібні не лише азотні добрива для росту листя, а й калій та фосфор, які відповідають за солодкість, розмір ягід і формування зав’язі.

Чому травневе підживлення таке важливе

Під час цвітіння та бутонізації полуниця витрачає величезну кількість поживних речовин. Якщо ґрунт бідний або рослина не отримує потрібних елементів, кущ починає «економити сили». У результаті листя може залишатися зеленим і пишним, але врожай буде слабким.

Саме тому у травні важливо правильно підібрати добрива та не припуститися поширених помилок:

надто концентрованого розчину, який обпалює коріння;

надлишку азоту під час цвітіння;

нестачі калію та фосфору.

Чим підживити полуницю у травні

Одним із найефективніших натуральних добрив вважається настій коров’яку. Для приготування підживлення достатньо взяти дві склянки коров’яку на 10 літрів води. Суміш потрібно настояти кілька годин, після чого поливати полуницю під корінь.

Під кожен кущ виливають приблизно по 500 мл готового розчину. Таке добриво допомагає рослинам швидше формувати зав’язі та покращує смак майбутніх ягід.

Також добре працює пташиний послід, однак він більш концентрований, тому його розводять у пропорції 1:20.

Які мінеральні добрива любить полуниця

Багато садівників поєднують органічні та мінеральні підживлення. Хороший результат дає нітроамофоска – комплексне добриво з азотом, фосфором і калієм.

Для підживлення потрібно:

20 грамів добрива;

10 літрів води;

500 мл розчину під кожен кущ.

Під час цвітіння особливо корисним буде монокалійфосфат. Він стимулює утворення великої кількості зав’язей та підвищує цукристість ягід.

Коли на кущах уже з’являться маленькі плоди, полуницю можна підживити кальцієвою селітрою. Вона допомагає ягодам виростати щільними, солодкими та краще зберігатися після збору.

Як правильно поливати полуницю добривами

Перед внесенням будь-якого підживлення ґрунт бажано трохи зволожити звичайною водою. Це допоможе уникнути опіків кореневої системи.

Підживлення краще проводити у похмуру погоду або ввечері, коли немає палючого сонця. Так поживні речовини засвоюються значно ефективніше.