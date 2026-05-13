Гортензія здатна перетворити будь-який сад на справжню квітучу оазу. Але дуже часто кущі роками ростуть пишними та зеленими, так і не радуючи рясним цвітінням. Найчастіше причина криється саме у неправильному весняному догляді. Що зробити з квітами у травні, пише «Сільський господар».

Саме у травні рослина активно формує майбутні бутони, тому будь-які помилки в цей період можуть залишити гортензію без квітів на весь сезон.

Головна помилка у догляді за гортензією навесні

Найчастіше садівники помиляються саме під час весняної обрізки. Особливо це стосується крупнолистої гортензії, яка формує квіти на пагонах минулого року.

Якщо навесні обрізати старі здерев’янілі гілки, разом із ними зрізаються й майбутні бутони.

У травні дозволяється лише:

прибрати сухі пагони;

видалити підмерзлі гілки;

зрізати слабкі або пошкоджені частини куща.

Сильну формувальну обрізку краще не проводити.

Чим підживити гортензію у травні

У період активного росту гортензія потребує великої кількості поживних речовин. Найкраще підходять комплексні добрива з підвищеним вмістом фосфору та калію.

Варто обирати добрива з формулою:

NPK 10-20-20;

NPK 12-24-12;

або схожими співвідношеннями.

Азот теж потрібен, але його надлишок призводить до активного росту листя замість формування квітів.

Підживлювати гортензію рекомендують:

раз на 10–14 днів;

чергуючи кореневі підживлення;

та обприскування по листю.

Як правильно поливати гортензію

Гортензія дуже любить вологу. Земля під кущем повинна залишатися постійно злегка вологою.

У теплу травневу погоду дорослому кущу може знадобитися:

до 15–20 літрів води;

кожні 2–3 дні.

Особливо важливо не допускати пересихання ґрунту під час формування бутонів.

Водночас застій води також небезпечний, коріння може почати загнивати.