Деякі дерева здатні впливати на рослин-сусідів навіть без прямого контакту

На перший погляд може здатися, що всі квіти легко ростуть поруч, але на практиці це не так. Кожна рослина має свої вимоги до світла, вологи та ґрунту. Якщо ці умови не збігаються, одна з них починає слабшати. Які рослини не варто садити поруч, пише Blik.

Іноді проблема навіть глибша – рослини можуть конкурувати за воду й поживні речовини або пригнічувати одна одну через свої особливості.

Квіти з різними умовами – головна помилка

Одна з найпоширеніших ситуацій – поєднання тіньолюбних і сонцелюбних рослин.

Імпатієнс добре росте у тіні, тоді як герань потребує яскравого сонця. Якщо посадити їх поруч, одна з рослин обов’язково постраждає.

Схожа ситуація з лавандою і хостами. Лаванда любить сухий і сонячний простір, а хости – вологу й затінок. Разом вони не можуть нормально розвиватися.

Конкуренція за простір і світло

Деякі рослини буквально пригнічують своїх сусідів.

Троянди активно ростуть і потребують багато сонця. Гортензії ж краще почуваються у легкому затінку. У результаті троянди можуть забирати світло і простір, через що гортензії слабшають.

Півонії також потребують відкритого сонячного місця. Якщо поруч посадити високі дельфініуми, вони затінять кущі і забиратимуть вологу.

Проблеми з корінням

Є рослини, які заважають одна одній під землею.

Іриси та лілійники мають потужне коріння, яке швидко розростається. Коли їх висаджують поруч, корені переплітаються, що може призвести до загнивання і поступового ослаблення рослин.

Рослини, які пригнічують інших

Деякі дерева здатні впливати на сусідів навіть без прямого контакту.

Чорний горіх виділяє речовину, яка пригнічує ріст багатьох культур. Через це поруч із ним погано ростуть декоративні квіти та навіть деякі овочі.

Ялівці можуть бути джерелом грибкових захворювань, які легко переходять на плодові дерева. Це впливає на стан листя і врожай.

Агресивні рослини

Окрема категорія – рослини, які занадто активно розростаються.

Ґрунтопокривні види швидко займають територію і можуть витіснити інші квіти. Вони перекривають доступ до світла і забирають ресурси.

Також варто обережно ставитися до швидкорослих дерев, які створюють густу тінь. Менші рослини поруч із ними поступово слабшають.