Тюльпани – одні з найяскравіших весняних квітів, але після завершення цвітіння багато садівників не знають, як правильно за ними доглядати. Саме в цей період закладається основа майбутнього цвітіння, тому помилки можуть призвести до дрібних квітів або їх повної відсутності наступного сезону. Як і коли їх обрізати, пише УНІАН.

Головне правило – не залишати відцвілі бутони і водночас не зрізати рослину повністю.

Чому потрібно видаляти відцвілі квіти

Після цвітіння тюльпан починає формувати насіння, витрачаючи на це значну частину енергії. Якщо вчасно видалити зів’ялі квіти, рослина спрямовує сили на розвиток цибулини. Це безпосередньо впливає на якість і рясність цвітіння наступного року.

Як правильно обрізати тюльпани

Видаляти потрібно лише квіткову частину разом із невеликою ділянкою стебла, приблизно до 2 см. Для цього можна використовувати секатор або зробити це вручну.

При цьому важливо не зрізати все стебло до основи.

Чому не можна зрізати стебло повністю

Стебло і листя продовжують виконувати функцію фотосинтезу навіть після цвітіння. Вони забезпечують цибулину поживними речовинами. Якщо зрізати їх занадто рано, рослина не накопичить достатньо енергії, і наступного року цвітіння буде слабким.

Коли викопувати тюльпани

Викопувати цибулини варто після того, як листя повністю пожовтіє і почне всихати. Саме в цей момент рослина завершує цикл розвитку.

Після викопування цибулини очищають від землі, просушують і зберігають у сухому, добре провітрюваному місці до осені.