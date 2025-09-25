Найкраще добриво: що додати при посадці тюльпанів у лунку для пишної весняної клумби
Осінь – найкращий час для підготовки весняної краси в саду. І якщо ви мрієте про яскраве море тюльпанів навесні, є одна річ, яку варто обов’язково додати під час їх посадки у жовтні. Про це пише УНІАН.
Коли садити тюльпани
Ідеальний період для висадки тюльпанів – з середини жовтня до кінця листопада, доки ґрунт ще не промерз. Така посадка дозволяє цибулинам добре вкоренитися до зими, а навесні – швидко піти в ріст і цвісти рясно.
Що додати при посадці тюльпанів
Садівники з багаторічним досвідом рекомендують під час висадки тюльпанів додавати до лунок безторф’яний компост. Це природне органічне добриво живить цибулини і створює сприятливе середовище для росту. На відміну від торфу, такий склад краще підтримує структуру ґрунту.
Безторф’яний компост (peat-free compost) виготовляють із таких компонентів:
- кокосове волокно;
- кора дерев;
- деревні відходи;
- компостовані зелені рештки;
- перероблені органічні матеріали.
Посадка в горщики або клумбу
Якщо садите тюльпани в горщики, можна використовувати чистий безторф’яний компост без додаткового ґрунту. В цьому випадку можна висаджувати цибулини шарами – для поетапного цвітіння.
Для клумби рекомендується змішати компост із ґрунтом прямо в лунці перед посадкою. Це забезпечить тюльпанам достатньо поживних речовин та допоможе утримувати вологу в ґрунті без застою води.