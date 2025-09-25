Ідеальний період для висадки тюльпанів – з середини жовтня до кінця листопада

Осінь – найкращий час для підготовки весняної краси в саду. І якщо ви мрієте про яскраве море тюльпанів навесні, є одна річ, яку варто обов’язково додати під час їх посадки у жовтні. Про це пише УНІАН.

Коли садити тюльпани

Ідеальний період для висадки тюльпанів – з середини жовтня до кінця листопада, доки ґрунт ще не промерз. Така посадка дозволяє цибулинам добре вкоренитися до зими, а навесні – швидко піти в ріст і цвісти рясно.

Що додати при посадці тюльпанів

Садівники з багаторічним досвідом рекомендують під час висадки тюльпанів додавати до лунок безторф’яний компост. Це природне органічне добриво живить цибулини і створює сприятливе середовище для росту. На відміну від торфу, такий склад краще підтримує структуру ґрунту.

Безторф’яний компост (peat-free compost) виготовляють із таких компонентів:

кокосове волокно;

кора дерев;

деревні відходи;

компостовані зелені рештки;

перероблені органічні матеріали.

Посадка в горщики або клумбу

Якщо садите тюльпани в горщики, можна використовувати чистий безторф’яний компост без додаткового ґрунту. В цьому випадку можна висаджувати цибулини шарами – для поетапного цвітіння.

Для клумби рекомендується змішати компост із ґрунтом прямо в лунці перед посадкою. Це забезпечить тюльпанам достатньо поживних речовин та допоможе утримувати вологу в ґрунті без застою води.