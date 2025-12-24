Перелік магазинів, де можна витратити кешбек

Уряд розширив перелік торговельних мереж, у яких можна розрахуватися карткою «Національний кешбек». Про це повідомили в «Дії».

Відтепер скористатися кешбеком можна в супермаркетах NOVUS і LIGA PRIM, а також під час онлайн-покупок на ROZETKA. Оплата продуктів також доступна в мережах «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23», «Сімі» та магазинах Fozzy Group – «Сільпо», «Фора» і «ТРАШ!».

Крім того, кешбек діє й для онлайн-замовлень на маркетплейсі MAUDAU. Водночас частина користувачів повідомляла про труднощі з оплатою. У «Дії» пояснили, що проблема може бути пов’язана з тим, що банк ще не налаштував відповідну функцію, і порадили повторити спробу пізніше.

Також у «Дії» нагадали, що подати заявку на виплату «Зимової 1000» можна до кінця 24 грудня – через застосунок або у відділеннях «Укрпошти». Використати ці кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

Програма «Національний кешбек» передбачає повернення 10% вартості товарів українського виробництва. Мінімальна сума кешбеку становить 2 гривні, максимальна – 3 тисячі гривень на місяць для одного покупця. Програму офіційно запустили на початку вересня 2024 року. Президент Володимир Зеленський зазначав, що її мета – залишити українські гроші в економіці країни.

У Міністерстві економіки раніше повідомляли, що серед найпопулярніших напрямів витрат були комунальні послуги та мобільний зв’язок. Водночас у листопаді перелік товарів і послуг, на які можна витрачати кешбек, переглянули: зі списку прибрали мобільний зв’язок, кіно та заклади харчування.

У міністерстві пояснили, що зміни пов’язані з програмою «Зимова підтримка», яка передбачає виплату 1000 гривень усім громадянам на картку «Нацкешбеку». Категорії витрат вирішили уніфікувати та зосередити на базових потребах. Оновлені умови діятимуть до 30 червня 2026 року.