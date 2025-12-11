Українці можуть розрахуватися грошима з держпрограм за товари українського виробництва

З четверга, 11 грудня, українці отримали змогу купувати продовольчі товари українського виробництва коштом державних програм «Національний кешбек» та «Зимова підтримка». Про це повідомили у пресслужбі міністерства економіки.

Так, ті, хто є учасниками цих держпрограм, зможуть розрахуватися у понад 1160 магазинах «Сільпо», «Фора», «THRASH!ТРАШ!», Fozzy, а також «Близенько». Згодом до програми долучаться інші продуктові мережі.

«Це важлива складова як соціальної підтримки людей, так і стимулювання внутрішнього ринку. Ми вдячні ритейлерам, які оперативно налаштували свої системи для приймання оплат картками “Національний кешбек”», – сказав міністр економіки Олексій Соболєв.

Зазначається, що розрахунок картками «Нацкешбек» та «Зимова підтримка» не поширюється на онлайн-замовлення. Оплатити грошима з держпрограм можна тільки товари українського виробництва.

Нагадаємо, 22 листопада Кабмін оновив перелік товарів та послуг, які можна оплатити «Нацкешбеком». Зокрема, з переліку забрали оплату мобільного звʼязку, кіно та заклади харчування.

На що можна витратити гроші «Національного кешбеку» зараз:

комунальні послуги;

продукти харчування;

поштові послуги;

продукти в магазинах та супермаркетах;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність, зокрема на пожертви для ЗСУ.

Виплати кешбеку за жовтень очікуються в другій декаді грудня, за листопад – наприкінці грудня, а гроші за грудень будуть нараховані планово у лютому 2026 року.