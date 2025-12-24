У Москві ліквідували поліцейських, які воювали проти України

В ніч на середу, 24 грудня, у столиці Росії Москві пролунали вибухи. Внаслідок детонації загинули двоє працівників дорожньо-патрульної служби Росії. Про це повідомила інформаційна агенція «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у Головному управлінні розвідки.

За даними розвідки, подія трапилась на вулиці Єлецькій неподалік поліцейського відділку. Вибух влаштував місцевий житель, який не згодний з політикою Кремля. Близько першої ночі він підійшов до автомобіля поліцейських та кинув у вікно пакет з вибухівкою. Внаслідок детонації загинули двоє російських поліцейських, ще двох з травмами госпіталізували до лікарні.

Розвідники у коментарі для «РБК-Україна» повідомили, що загиблі брали участь у війні проти України у складі російської армії. Крім того, вони безпосередньо причетні до катувань військовополонених українців.

Загиблі внаслідок вибуху російські поліцейські

За даними російського пропагандистського інформагентства ТАСС, загинули 24-річний лейтенант поліції Ілья Кліманов та 25-річний лейтенант Максім Горбунов. Також, за даними російських ЗМІ, загинув чоловік, який вчинив вибух.

До слова, цей вибух трапився за 300 м від місця, де 22 грудня внаслідок вибуху автомобіля помер начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.