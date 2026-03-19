На Львівщині правоохоронці затримали 37-річного офіцера, який вимагав хабар у курсанта за службу в тилу, а у випадку відмови погрожував переведенням у бойовий підрозділ.

Як вказано у повідомленні Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону за 19 березня, 37-річний офіцер одного з відділень військової частини при військовому виші вимагав у курсанта 5000 доларів за вплив на рішення керівництва щодо його розподілу до тилової частини на Львівщині. У разі відмови капітан погрожував посприяти переведенню хлопця до підрозділу, який бере безпосередню участь у бойових діях.

Під час зустрічі військовослужбовець отримав частину хабаря – 2,5 тис. доларів, після чого його затримали. Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції Львівщини за оперативного супроводу ДВКР Служби безпеки України.

Офіцеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному