До схеми причетні посадовці Державної спеціалізованої служби транспорту, військової частини та фірми-постачальника

Шептицький міський суд Львівщини виніс вирок полковнику через недбале ставлення до служби. Він був одним із підозрюваних у справі про розкрадання 64 млн грн при закупівлі вантажних авто для військових. Полковник уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і йому призначили покарання – рік службового обмеження з відрахуванням 10% з грошового забезпечення у дохід держави.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, полковник Роман Х. обвинувачувався у недбалому ставленні до служби через закупівлю вантажних авто для військової частини протягом вересня-жовтня 2024 року. У матеріалах справи вказано, що військовий, перебуваючи на посаді т.в.о. командира військової частини, «не забезпечив належну організацію проведення спрощеної процедури державної закупівлі», через що перемогла фірма «Спец-Ком-Сервіс», пропозиція якої була на 64 млн грн вищою від пропозиції іншого учасника, яка була економічно вигідною. Загальна сума пропозиції «Спец-Ком-Сервіс» 1,5 млрд грн.

Щодо полковника порушили кримінальну справу за ч.4 ст. 425 ККУ. Роман Х. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та зобов’язався співпрацювати зі слідством та надавати викривальні покази.

Суддя Неля Отчак затвердила угоду та призначила Роману Х. покарання – службове обмеження для військовослужбовців строком на один рік із відрахуванням 10% з суми грошового забезпечення в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити.

Раніше ще один офіцер отримав вирок у цій справі, його дії кваліфікували, як пособництво.

За даними ZAXID.NET, підозри у справі про розкрадання 64 млн грн отримав посадовець адміністрації ДССТ Сергій Літвінчук, службовці військової частини з Львівщини, які здійснювали закупівлю, та представники фірми «Спец-Ком-Сервіс» (ТзОВ «С-К-С»). За даними YouControl, ця фірма зареєстрована на Київщині. Її власниками є мешканець Київщини Сергій Калюш та мешканець Черкащини Михайло Городових.